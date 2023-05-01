51勞動節鬆一下！Dcard社畜有淚趣味測驗 測你是哪種「累」型？
根據勞動部的國際勞動統計，台灣人平均年總工時在 2021 年為 2000 小時，是全球第四高，趁著5/1勞動節的放假日來「鬆一下」吧！FunNow 攜手 Dcard 調查發現，除了台灣勞工高工時的累，還有各種累充斥於生活中。因此，雙品牌以「人生有累」為題策劃今年的按摩節，同時推出「社畜有淚 KTV」趣味測驗，上班族們可以測測自己的勞累人格以及代表金曲，測驗結果改編七年級生經典傳唱歌曲來描述上班族不同的累，還包含過勞指數、心累指數與翻白眼頻率。
記者周淑萍/綜合報導
FunNow 五一按摩節今年攜手全台最大年輕人社群平台「Dcard」盛大舉辦，呼籲勞累的上班族們，適度的按摩來紓壓。同時推出「2023 FunNow x Dcard 五一按摩節・人生有累」心理測驗，透過簡單的幾則問題，來了解自己是哪一種「勞累人格」，歸納出上班族有「不敢說真話的累、睡不飽的累、說不出口的累、背黑鍋的累、心已死的累」等五種「累型」，將累的樣態具象化，提醒上班族要時常回應自己的累，讓疲憊有處可抒發，透過按摩節，好好抒發壓力及勞累。
除了透過測驗可以檢視自己是哪一種「累型」，FunNow則有按摩優惠，5/1 至 5/31 期間， FunNow 新戶輸入「五一按摩節」即可領到 150 元按摩金，訂完一次按摩，再送三倍按摩回饋（9 折上限 120 元*3），同時再拿 Uber 加碼贊助的乘車優惠，新用戶單趟最高可折 120 元，期間新註冊 Dcard 帳號成為卡友，也能收到 FunNow 85 折按摩優惠碼。