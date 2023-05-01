回應勞工大遊行訴求　勞動部：打造有尊嚴工作環境

我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部今天透過新聞稿回應，以開放、積極態度，傾聽各方訴求及保持溝通管道，未來會朝向「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」施政願景，為勞工打造享有尊嚴勞動的工作環境。
勞動部指出，自民國105年起已連續7年調漲基本工資，月薪由新台幣2萬8元，調升至2萬6400元，總調幅近32%，時薪由120元調升至176元，總調幅近47%，保障勞工薪資權益。
國定假日部分，勞動部表示，目前由內政部統一規範，現勞工每年總休假日數為116日；而台灣全時工作者在110年的每週經常性工時為41.6小時（韓國43.9小時、日本42.5小時），未來也會透過各項政策，讓勞工調和工作和家庭兩方面。
為協助青年就業，勞動部指出，自108年起至111年，推動「投資青年就業方案」，投資加值青年的未來；目前規劃推動第2期，擴大統整11部會資源，聚焦失業、低薪、產業人才供需落差、非典型就業及職涯發展等問題，提出具體改善對策，預定4年（112至115年）投入160億元助80萬青年就業。
勞動部表示，關於提高法定勞退新制提繳率及增加勞退舊制退休金的基數等議題，秉持開放態度蒐集各方意見。並為協助穩定勞保基金流量，政府自109年起連續4年撥補，已撥補1470億元，明年亦規劃撥補1000億元，未來仍將持續撥補，並提高撥補金額。
關於保險業務員、外送員及派遣勞工的勞動權益，勞動部說明，已透過訂定相關行政指引及增訂於勞動基準法方式強化；另為保障外送員工作安全及職災權益，已修正「職業安全衛生設施規則」，並發布「外送作業安全衛生指引」等。
勞動部指出，為營造有利勞動三權環境，提供籌組工會及工會運作相關獎補助款，並透過培訓及輔導等方式培養勞資雙方自主協商能力；也持續完善工會法、團體協約法及勞資爭議處理法相關規範；亦提供勞工及工會訴訟律師、裁判費及訴訟期間必要生活費用扶助，目前累積已為勞工爭取逾96億元權益。（編輯：張雅淨）1120501