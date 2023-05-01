Joeman女友認了「我比他有錢」！1舉動點頭交往竟被虧：超級老派
知名百萬YouTuber Joeman選在今年元旦認愛正妹實況主妮婭，並透露兩人其實已經交往2年之久。近日，妮婭就在好友琳妲的YouTube頻道上分享當初小倆口認識的契機，最後是男方送花才答應交往，結果被筠熹狠虧超老派，沒想到妮婭還大方承認，自己肯定是比男友有錢，此話驚呆眾人。
記者詹鎰睿/綜合報導
妮婭在琳妲的YouTube頻道「溫泉蛋」上面透露，由於本身是電競實況主，有代言一些遊戲，隨後被遊戲公司放在臉書上打廣告，才會引起Joeman的關注，「他刷FB看到，這女生好像有點正，就追蹤了。」她提到，當時因為看膩已經3、4年的短髮，便決定接髮，殊不知竟換來「短髮控」的Joeman崩潰私訊：「NO！」兩人才因此開啟話題。
妮婭爆料，兩人約會非常普通，就是吃飯看電影，最後是Joeman送花，她才答應交往，結果這讓一旁的筠熹直呼：「蛤！送花這麼老派喔！」不過，妮婭稱讚Joeman細心又浪漫，還沒在一起之前，就知道她很愛唱歌，所以第一次約會就找她去看周興哲的演唱會，再加上很懂美食，知道她愛吃什麼。
一被問到誰比較有錢？妮婭毫不猶豫直接回答：「那肯定是我吧！大家都說我是阿姨啊！」她表示，雖然Joeman的收入達到全台前1%，但她會選擇交往，絕對不是因為對方的錢與名氣。妮婭坦言，其實前面好幾任男友都是她出錢，包含房租、生活費等等，甚至還幫過某一任付半年的車貸，因為她不在乎錢，只在乎一起陪伴的感覺，沒想到因此分手，還被渣男前任永久封鎖。