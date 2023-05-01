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知名編劇爆性騷風波！曾替《房思琪》寫推薦語　出版社開鍘全撤除

▲中國知名編劇史航，近日遭多名女性指控性騷擾，而他過去為《房思琪的初戀樂園》撰寫的推薦語，也被出版社全數刪除。（圖／翻攝史航微博）
▲中國知名編劇史航，近日遭多名女性指控性騷擾，而他過去為《房思琪的初戀樂園》撰寫的推薦語，也被出版社全數刪除。（圖／翻攝史航微博）

記者詹鎰睿/綜合報導

中國知名編劇史航，曾參與多部經典電視劇的劇本創作，包含《射鵰英雄傳》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等，還曾在《奇葩說3》客串現身。不過，史航近日卻深陷性騷擾風波，被多名女性指控罪行，即便案情還在調查，但就有出版社開出第一槍，決定把他在《房思琪的初戀樂園》的推薦語撤除。

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據中國媒體報導，上個月28日一名女性網友在中國論壇「豆瓣」匿名投稿，指控史航對她有言語、肢體上的性騷擾，事情迅速在網路上發酵，截至30日，共有6人指控史航性騷擾罪行，目前案件有待當地警方釐清。

小說《房思琪的初戀樂園》由已故台灣作家林奕含創作，描述未成年少女房思琪，遭已婚補教名師騷擾的故事，該書不僅在台灣文學界造成轟動，也吸引許多大陸讀者拜讀。由於史航過去曾受邀替中國版的《房思琪的初戀樂園》撰寫推薦語：「走過危機四伏的成長，我們每個人都是倖存者。」如今卻爆發性騷擾風波，也讓這句話顯得格外諷刺。

對此，《房思琪的初戀樂園》的中國出版社「磨鐵圖書」也在受害者的抗議下，於30日正式發出公告，宣布即日起對史航推薦語，包含電子書、再版實體書籍以及網路平台的相關內容，都會立即撤除，「對近日的媒體報導，我們保持高度關注，對於各種形式的侵害行為零容忍，未來我們將以更為嚴謹的方式對待圖書的推薦工作。」

稍早，史航也終於在微博首次發聲回應，「網上涉及我的文字，我看到了，情緒我理解，但情況不屬實。這三天，我一直沒有回覆網絡上的諸多質疑，因為我正試圖找到妥當的辦法，在保護雙方隱私的情況下，還原事實。然而，給自己相識的女性帶來如此的感受，是我真正的失敗，十分歉疚。」​

▲史航沉寂三天，首度針對性騷擾回應。（圖／翻攝史航微博）
▲史航沉寂三天，首度針對性騷擾回應。（圖／翻攝史航微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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