飛以色列被索2萬5「託運費」！達人喊拒搭被打臉：自己沒看清楚

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「達人帶路」還原狀況，提到這張票幾個月前從易遊網官網購買，約4萬元，也不是低價促銷票，沒想到卻被告知沒有包含行李，致電易遊網客服之後，對方也僅回「你的機票就是沒有含行李」，而因為托運費用相當驚人，所以當下地勤也就建議，「把不用的行李寄回去，剩下的分裝，留下9公斤託運行李」，但即便這樣，1公斤750元，也是得噴6750元，之後還有回程。
文章一出引發網友討論，雖然有人認為「沒有包含行李很扯，都是長途旅遊，怎麼可能不帶行李」、「所以就是賺一波行李托運費」、「真的是太誇張，出遊興致全失」。但也有不少網友認為「是被關太久嗎？購買前要看清楚都忘了？」更有網友提醒，很可能「達人帶路」是買到ECOFLY票，不含行李，因此並非土耳其航空出錯。
對此「達人帶路」30日在更新進度，說明他最後打電話去土耳其航空的英文客服中心，再度證實他買的機票是不含行李的ECOFLY票，加購20公斤行李一件來回要700美元（約新台幣2萬1721元），大嘆「2萬元買一件行李，這行李費實在超出我的理解」。
Fish&Aki還說，對於自己犯的錯（買到ECOFLY）會負責，說明當初搜尋台灣飛以色列單程機票時，一堆都是4萬多元，「土耳其航空就是便宜一些，4萬整，所以我選擇它。為了便宜一兩千，卻賠上一兩萬，真的料想不到。」對土航不合理的托運費感到無言，也提到之後不會再搭乘。
網友紛紛留言，「自己不看清楚還說人家收費不合理」、「易遊網寫超清楚」、「依然故我，正宗台灣鯛」、「自己沒看清楚票價規則，怪罪易遊網或是土航真的太莫名奇妙」。