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飛以色列被索2萬5「託運費」！達人喊拒搭被打臉：自己沒看清楚

▲一名旅遊「達人」不滿買到ECOFLY不含行李機票，飛土耳其竟被索2.5萬元行李託運費，大呼不合理。（圖／機場公司提供）
▲一名旅遊「達人」不滿買到ECOFLY不含行李機票，飛土耳其竟被索2.5萬元行李託運費，大呼不合理。（圖／機場公司提供）

記者徐銘穗/綜合報導

經常飛往世界各地旅遊、自詡為「達人」的Fish&Aki，在臉書擁有2.2萬名追蹤者，日前分享踩雷經驗，指出從旅遊網站易遊網購入土耳其航空的長途飛行航班，竟沒有包含託運行李，且加購託運行李要價2.5萬元，氣得連發3篇文章抨擊。但網友發現，他們買的是「ECOFLY票，不含行李」，批評「不是第一次出國了，自己不看要怪誰」。

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易遊網+土耳其航空，大地雷！」Fish&Aki上月29日在臉書粉專「達人帶路」要大家小心別踩雷了，因為他們數月前從易遊網購買土耳其航空，從台灣經伊斯坦堡飛以色列、飛行時間長達12小時的國際航班機票，竟未包含任何託運行李，且臨櫃加購託運行李要價2萬5500元，讓他們直呼從沒遇過長程飛行不含行李的，「這跟兩三個小時的短途飛行不一樣。」甚至直言「如果我曾推薦你去易遊網或搭乘土耳其航空，Fish&Aki深深的致歉」。

▲Fish&Aki到桃園機場櫃檯報到時，才驚覺買的機票不含行李託運，兩件共重34公斤行李託運費高達2.5萬元。（圖／翻攝達人帶路臉書）
▲Fish&Aki到桃園機場櫃檯報到時，才驚覺買的機票不含行李託運，兩件共重34公斤行李託運費高達2.5萬元。（圖／翻攝達人帶路臉書）
「達人帶路」還原狀況，提到這張票幾個月前從易遊網官網購買，約4萬元，也不是低價促銷票，沒想到卻被告知沒有包含行李，致電易遊網客服之後，對方也僅回「你的機票就是沒有含行李」，而因為托運費用相當驚人，所以當下地勤也就建議，「把不用的行李寄回去，剩下的分裝，留下9公斤託運行李」，但即便這樣，1公斤750元，也是得噴6750元，之後還有回程。

文章一出引發網友討論，雖然有人認為「沒有包含行李很扯，都是長途旅遊，怎麼可能不帶行李」、「所以就是賺一波行李托運費」、「真的是太誇張，出遊興致全失」。但也有不少網友認為「是被關太久嗎？購買前要看清楚都忘了？」更有網友提醒，很可能「達人帶路」是買到ECOFLY票，不含行李，因此並非土耳其航空出錯。

▲Fish&Aki將行李精簡成1人9公斤後，花了6700元給土耳其航空托運，但飛抵土耳其後決定把這行李箱「留在旅館送給好人家使用」。（圖／翻攝達人帶路臉書）
▲Fish&Aki將行李精簡成1人9公斤後，花了6700元給土耳其航空托運，但飛抵土耳其後決定把這行李箱「留在旅館送給好人家使用」。（圖／翻攝達人帶路臉書）
對此「達人帶路」30日在更新進度，說明他最後打電話去土耳其航空的英文客服中心，再度證實他買的機票是不含行李的ECOFLY票，加購20公斤行李一件來回要700美元（約新台幣2萬1721元），大嘆「2萬元買一件行李，這行李費實在超出我的理解」。

Fish&Aki還說，對於自己犯的錯（買到ECOFLY）會負責，說明當初搜尋台灣飛以色列單程機票時，一堆都是4萬多元，「土耳其航空就是便宜一些，4萬整，所以我選擇它。為了便宜一兩千，卻賠上一兩萬，真的料想不到。」對土航不合理的托運費感到無言，也提到之後不會再搭乘。

網友紛紛留言，「自己不看清楚還說人家收費不合理」、「易遊網寫超清楚」、「依然故我，正宗台灣鯛」、「自己沒看清楚票價規則，怪罪易遊網或是土航真的太莫名奇妙」。

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