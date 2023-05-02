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限100組！報名就送「每人52000元」旅遊金　旅行社母親節超狂促銷

▲非洲專家佳繽旅遊宣布母親節超狂促銷，報名非洲行程就送「每人52000元」旅遊金，還大方送出限量100組，總金額超過五百萬，有效使用期限可至2025年底。（圖／佳繽旅遊提供）
▲非洲專家佳繽旅遊宣布母親節超狂促銷，報名非洲行程就送「每人52000元」旅遊金，還大方送出限量100組，總金額超過五百萬，有效使用期限可至2025年底。（圖／佳繽旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

旅遊全面復甦，旅行社適逢母親節推出超狂促銷，專營高端海外獨家行程的非洲專家佳繽旅遊，今（2）日宣布大手筆祭出總金額超過五百萬環球旅遊金回饋，即日起至5/20，報名非洲行程就送「每人52000元」旅遊金，還大方送出限量100組，有效使用期限可至2025年底。

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有感疫後人們旅遊喜好也大幅改變，出國熱潮帶動民眾捨得花錢投資豪華度假或特殊深度旅遊。佳繽旅遊創辦人暨總經理彭文欽提及，「特殊旅遊市場持續爆發性成長，我們觀察到疫後非洲旅行團客人的年齡層已擴大至2～83歲、新客人的比例還大幅提高至七成以上」。有感十年內因地球暖化將有不少生態奇景消失，針對今年詢問度大增的非洲動物大遷徙，母親節祭出力道極強的超狂促銷優惠。

▲非洲專家佳繽旅遊宣布母親節超狂促銷，報名非洲行程就送「每人52000元」旅遊金，還大方送出限量100組，總金額超過五百萬，有效使用期限可至2025年底。（圖／佳繽旅遊提供）
▲非洲動物大遷徙可見名列非洲五霸的溫馴大象。（圖／佳繽旅遊提供）
▲位於珍古德博士創立所創立甜水保護區內，Sweetwaters Serena Camp豪華帳篷式渡假村。 （圖／佳繽旅遊提供）
▲位於珍古德博士創立所創立甜水保護區內，Sweetwaters Serena Camp豪華帳篷式渡假村。 （圖／佳繽旅遊提供）
佳繽旅遊打造「珍愛非洲每一天」母親特別企劃，即日起至5/20，報名非洲行程就贈送「每人52000元」旅遊金，將大方送出限量100組；回饋總金額超過五百萬環球旅遊金。

包括每年夏季震撼人心的動物大遷徙「肯亞精選豪華10日」，每人197,800元起；世界最古老的史詩般瑰麗紅沙漠「納米比亞文化瑰寶12日」，每人196,300元起、或古文明神秘金字塔群與神廟的「埃及尼羅河12天」，每人151,000元起，共多達45國非洲行程可適用任選。

▲位於馬賽馬拉國家公園內、向當地傳統建築造型致敬的Mara Serena Safari Lodge風格酒店。（圖／佳繽旅遊提供）
▲位於馬賽馬拉國家公園內、向當地傳統建築造型致敬的Mara Serena Safari Lodge風格酒店。（圖／佳繽旅遊提供）
▲上百頭水牛、黃牛奔跑與渡河的奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
▲上百頭水牛、黃牛奔跑與渡河的奇景。（圖／佳繽旅遊提供）
鎖定高端旅遊市場深耕，創下眾多首度及深度遊程經歷的佳繽旅遊，主打親子客群友善的「肯亞10日遊」頂級野奢行程，便與連續蟬連17年SKYTRAX最佳機上娛樂獎的阿聯酋航空攜手合作，可直掛行李至非洲、且只需在杜拜機場一次轉機，相對輕鬆；12歲以下孩童搭機還可獲贈阿聯酋航空以永續材料、主打全球探險主題的特製兒童過夜包。

▲阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統提供各種兒童節目、上百個音樂頻道，及高達100種電子遊戲。（圖／佳繽旅遊提供）
▲阿聯酋航空屢獲殊榮的ice機上娛樂系統提供各種兒童節目、上百個音樂頻道，及高達100種電子遊戲。（圖／佳繽旅遊提供）
▲有「非洲草原上的芭蕾舞者」之稱的狐獴，也會一年遷移多次。（圖／佳繽旅遊提供）
▲有「非洲草原上的芭蕾舞者」之稱的狐獴，也會一年遷移多次。（圖／佳繽旅遊提供）
不只非洲當地遊獵行程，搭乘配有特殊環景天窗設計、被譽為越野車之王的六人座Land Cruiser驅動越野車；行程更是享盡傳奇荒野奢華住宿，入住隱身在金合歡樹叢中、充滿英式殖民設計的Lake Elmenteita Serena Camp野奢帳篷營地，位於馬賽馬拉國家公園內、採用當地傳統馬賽曼亞塔造型打造的Mara Serena Safari Lodge經典風格酒店，或由珍古德博士親自創立的黑猩猩甜水保護區內、最經典的Sweetwaters Serena Camp豪華帳篷式渡假村等處。

▲遊獵行程搭乘座椅舒適且馬力十足的越野車之王，六人座Land Cruiser驅動越野車。（圖／佳繽旅遊提供）
▲遊獵行程搭乘座椅舒適且馬力十足的越野車之王，六人座Land Cruiser驅動越野車。（圖／佳繽旅遊提供）
▲Lake Elmenteita Serena Camp野奢帳篷營地，隱身在金合歡樹叢中，擁有高雅的英式殖民設計風格。（圖／佳繽旅遊提供）
▲Lake Elmenteita Serena Camp野奢帳篷營地，隱身在金合歡樹叢中，擁有高雅的英式殖民設計風格。（圖／佳繽旅遊提供）
即日起至5/20晚間18:00止，凡報名佳繽旅遊2023年出發之非洲線行程，就贈送「每人52000元」全球旅遊金，將大方送出限量100組，有效使用期限至2025年底；可於未來訂購全球任一行程時折抵使用；限量100組，售完為止；優惠不與其他活動合併使用，雖單次折抵金額為5,200元、最多可使用十次，但可不限本人使用。

▲Anantara Jaipur Hotel齋浦爾安納塔拉酒店的行政套房示意圖。（圖／美諾酒店集團提供）
▲Anantara Jaipur Hotel齋浦爾安納塔拉酒店的行政套房示意圖。（圖／美諾酒店集團提供）
另外，美諾酒店集團則公佈安納塔拉品牌即將登陸印度，將於2023年第四季開業齋浦爾安納塔拉酒店（Anantara Jaipur Hotel）。齋浦爾安納塔拉酒店擁有150間豪華客房與套房，包括4間帶有私人休閒泳池的露臺套房，以及1間近50坪、含超大露臺及私人泳池的皇家套房。

▲Anantara Jaipur Hotel半戶外泳池示意圖。（圖／美諾酒店集團提供）
▲Anantara Jaipur Hotel半戶外泳池示意圖。（圖／美諾酒店集團提供）
提供具印度特色的露天餐廳、俯瞰周圍景觀的屋頂酒吧餐廳、帶有開放式廚房的全日制餐廳，及露臺酒吧等多種餐飲體驗，並打造5間芳療室、提供全方位服務的安納塔拉水療中心，擁有半戶外泳池和園林區域的健身房，及兒童俱樂部等休閒設施。將鎖定能夠舉辦高達2,500位貴賓參加的大型婚禮需求，搶攻婚禮幸福勝地商機。

▲齋浦爾安納塔拉酒店，將印度奢華風格與頂級婚禮派對設施結合。（圖／美諾酒店集團提供）
▲齋浦爾安納塔拉酒店，將印度奢華風格與頂級婚禮派對設施結合。（圖／美諾酒店集團提供）

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