韓美新設核諮商小組　尹錫悅讚兩國同盟升級

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南韓國內出現愈來愈多呼籲自行發展核武的聲音，尹錫悅所屬政黨一些高層人士亦做此想，但美國反對，並保證美國的「核保護傘」（nuclear umbrella）會保衛南韓。
尹錫悅告訴內閣成員：「（韓美）同盟以核子為基礎有所升級，並擴大納入供應鏈、產業、科學和技術聯盟。」
尹錫悅與拜登在「華盛頓宣言」（Washington Declaration）中，同意新設「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group），好讓南韓更加了解美方嚇阻與回應區域內任何核事件的應變計畫，並讓南韓表達意見。
兩人也同意在供應鏈、科學、技術層面建立新的夥伴關係，包括網路安全、電動車與電池、量子技術、外援和經濟投資等方面。
尹錫悅表示，最新核計畫機制促進更頻繁的高層級雙邊討論，會比北大西洋公約組織（NATO）的「核計畫小組」（Nuclear Planning Group）更有效率。
他還說，會有更多美國的「戰略資產」定期部署到南韓，以維持「壓倒性的反制姿態」，「我們會以壓倒性力量為基礎，打造牢靠的安全與和平，而非仰賴另一方善意的假和平」。
一些南韓民眾樂見韓美峰會的成果，包括尹錫悅赴美國國會演說以及在白宮國宴高歌，特別是年輕選民。
但在野的共同民主黨批評，峰會在美國補貼電動車的新規定這方面缺乏進展。南韓擔心美國的補貼措施可能有害南韓汽車製造商。
南韓民調機構Realmeter昨天公布的調查顯示，尹錫悅支持率微幅上升至34.5%，為4週以來首度回彈。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120502