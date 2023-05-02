瓦斯鋼瓶掉鐵軌！害自強號延誤151分 警清查不排除「人為搞軌」
今（2）日清晨5時許，北上開往花蓮的272列次自強號從竹南站發車沒多久，意外碰撞掉落在軌道上的瓦斯鋼瓶，造成列車第12節水管破裂停駛，警方根據鋼瓶上資訊，聯繫到瓦斯行負責人，初步研判是因路面不平導致鋼瓶彈出車外掉落，不過瓦斯行經核對，當時並非送貨時間，且鋼瓶出入貨數量並無短少，因此不排除可能是有人惡作劇。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，今天清晨5時42分，該輛自強號行經竹南=香山間西正線K123+400處時，突然撞上不明物體，司機員下車查看後，赫然發現一個小瓦斯桶，造成第12節車廂水管破裂，台鐵獲報後，遂在第一時間派遣區間車運輸旅客；台鐵指出，目前該列車已編組迴送七堵修理，事故中共影響7列次、840名旅客，累積延誤151分鐘，所幸無人受傷，後續將依法向瓦斯行求償。
針對瓦斯鋼瓶掉落鐵軌，業者經核對後，發現昨天運送進出鋼瓶數量都正確，並沒有短少，懷疑有可能是客戶外出做生意自行載運途中，因路面不平導致鋼瓶彈出車外而不小心掉落，但鐵路警察竹南派出所表示，瓦斯桶入侵軌道的位置，和隆山路陸橋約有200公尺遠，軌道旁又緊鄰道路且無防護圍籬，不排除是有人惡作劇，將擴大調閱周邊監視器持續追查鋼瓶來源。