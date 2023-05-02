走過1197日指揮中心落幕！王必勝鞠躬：我們完成任務了

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王必勝感性說，雖無法完全消滅病毒，但可以盡量把傷害降到最小；無法預知未來，可是克服了一個個難關，穩健的逐步把大家帶到這裡；沒有極權專制的力量，可是透過民主法治，達成國人跟國際都肯定的防疫好成績，「我們打破意識形態的巨人，我們選擇繞過他、閃開他」，完成工作，並鞠躬向大家報告，「我們完成任務了！謝謝大家」。
中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中分享，1197天確實是一個很長的日子，全體靠著人跟人之間的合作對抗病毒，「當然我很希望是我來宣布把口罩拿下來，但事實上沒有撐到這麼久」。
回憶過去，陳時中指出，過去2年在5月這個時間是特別辛苦的時候，去年5月新冠肺炎變異株Omicron開始大流行，每日都有上萬人確診，直到7月多連續不斷，當時5月前一天是諾富特飯店群聚轉入集中檢疫所，接下來升二級警戒、三級警戒，當時很明確沒有封城，止於三級警戒，經過108日控制住疫情，讓疫情歸零，真的可謂是世界奇蹟。
陳時中進一步指出，再往一年看，是非常高興「每天數西瓜的日子」，因為那時從4月底有一波連續56天病例數歸零的日子，在2020年6月7日指揮中心步入防疫新生活，那時以為防疫新生活就是步入新生活，但是沒有，過了252天，疫情再起，一波波疫情沒有把我們擊垮，今天是真正步入防疫新生活，接續如何努力振興、合作更精進台灣經濟、民主，還要一起再努力。
總統蔡英文致詞時表示，過去3年多來，大家共同經歷一場百年大疫，大家很辛苦、很不簡單，在座夥伴都有感人的防疫故事，集合起來成為過去1000多日的台灣防疫日常，防疫是一項複雜龐大的工程，需要大家在各自崗位發揮專業，把每一個環節串連起來，才能夠達到效果。
蔡英文提及，指揮中心每天召開記者會，提供民眾重要防疫指引、醫護人員輪班治療確診病患，在篩檢站中頂著大太陽做PCR，以及冒著風險參與武漢包機任務，還有檢驗人員以及地方衛政、民政、警政系統都全力支援防疫，把通報關懷網路建立起來，以及邊境防疫同仁、防疫旅館、車隊都非常辛苦，大家都在第一線為台灣守住疫情的防線，各行各業許多為防疫付出的人，過程中要感謝的人太多了，說也說不完，想表達心中感謝也永遠說不夠，「感謝大家，台灣有你們真好！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。