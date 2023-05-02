健康意識抬頭！中醫師：夏季養生重養心

炎炎夏日是流行疾病好發的季節，根據中醫學觀念，夏季的高溫和潮濕會使心臟承受更大負擔，容易引發心臟疾病，高雄高美中醫診所院長楊啟聖提醒，夏季養生的重點在於養心。國立高雄大學資管系主任楊書成表示，面對即將到來的夏季，避暑型消費趨勢也將提高，而觀察近五年來國民對「健康」相關主題的搜尋趨勢有1.5倍以上的成長，尤其新冠疫情後更為明顯。
記者陳美嘉／高雄報導
衛福部公布2021年國人十大死因中，心臟疾病高居第二名、僅次癌症，而高血壓也由第七名升至第六名、死亡人數年增17.6%。心血管疾病儼然成為國人不可忽視的國病，中醫強調「夏養心」 的觀念，提醒大家注意心臟的保養。
楊啟聖指出，中醫提倡夏季飲食中可多選擇紅色食物入心，例如番茄、紅蘿蔔、紅棗等，含有豐富的維生素和礦物質，對心臟健康有益。此時節養生的重點在於養心，飲食應盡量清淡，避免引起身體燥熱的辛、麻、辣食物；而潮濕悶熱的夏季，也可以吃薏仁或四神湯幫身體祛溼，在中醫調理上，也能經由醫師評估透過水藥、針灸等方式，增強身體免疫力和抗疲勞能力。
高雄iNiN網路行銷公司分析，在健康、養生意識抬頭的時代，消費者對食品添加物、熱量與營養成分的關注也顯示消費者偏好的改變，對於美食、保健相關品牌的行銷來說是值得利用的切入點。