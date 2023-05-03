更新里民詐騙知識 苓雅分局隊長陳仁正全程撂臺語說識詐
「我跟各位報告一下，現在詐騙有很多種像網路購物……等等，」有鑑於近期詐騙手法千變萬化，話術也不斷更新，高市警局苓雅分局為協助轄內里長更新反詐新知，提升「反詐里長隊」的宣導效果，特別安排該分局偵查隊長陳仁正全程以台語主講，陳仁正也透過有獎徵詢方式向里長們強調「一聽、二掛、三查證」的重要性，即時更新詐騙知識，減少民眾受害機會。
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅分局為協助轄內里長更新反詐新知，提升「反詐里長隊」的宣導效果，再次與區公所合作，邀請轄內各里長參加反詐新知交流。這次活動由該分局偵查隊隊長陳仁正作為主講人，全程使用臺語接地氣方式介紹「假網路購物」、「假投資」、「假解除分期付款」、「假愛情交友」、「假親友」、「虛假ChatGPT APP詐騙」及「健保卡詐騙」等多種詐騙手法。
宣傳過程中陳仁正透過有獎徵詢方式與里長們交流並強調「一聽、二掛、三查證」的重要性，讓反詐里長隊的成員們都能即時更新詐騙知識，並傳達給轄內里民，減少民眾受害機會。
苓雅分局分局長王世芳表示，詐騙手法日新月異，呼籲民眾應提高警覺，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」之原則，如有任何疑慮均可向就近派出所尋求協助或諮詢，降低受害可能性。