加拿大牛肉查廠只看一家夠嗎？薛瑞元：叫做系統性評估

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，薛瑞元今赴立法院衛環委員會備詢，會前接受採訪時說明，去考察只是風險管理的其中一部份，主要要看的不是養了多少30月齡以上的牛，而是看飼料如何形成，因為狂牛症的牛被感染後，若化製或死亡後被處理，可能又會進入食物鏈，因此要看處理死亡牛隻過程中是否會剔除高危險物質。
不過只看一間夠嗎？薛瑞元也解釋，只看一間的話叫做系統性評估，也就是說加拿大政府在要輸入時會提供資料，他做了哪些事情、控管系統性風險，在他們國內的SOP都是相同的，而衛福部必須針對加拿大政府提供的書面資料進行實地查核，看看是否相符。
食藥署昨（2）日晚間說明，食藥署、農委會動植物防疫檢疫局以及BSE專家，共同於111年8月赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰/加工廠、1家化製廠，並且查訪加拿大官方管理機構以及實驗室，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰/加工廠發現些許無涉BSE管理之輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。
食藥署也說，無論加拿大進口牛肉的月齡，食藥署持續依據《食品安全衛生管理法》第15條第3項規定，加拿大進口牛肉並不包括牛隻的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品。