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加拿大牛肉查廠只看一家夠嗎？薛瑞元：叫做系統性評估

▲食藥署擬開放加拿大全月齡牛肉進口，於111年8月赴加拿大執行實地查核，但卻被爆出僅看了一家飼育場，該廠30月齡以上的老牛比例更僅佔0.11%（示意圖／Pixabay）
▲食藥署擬開放加拿大全月齡牛肉進口，於111年8月赴加拿大執行實地查核，但卻被爆出僅看了一家飼育場，該廠30月齡以上的老牛比例更僅佔0.11%（示意圖／Pixabay）

記者許若茵／台北報導

食藥署擬開放加拿大全月齡牛肉進口，於111年8月赴加拿大執行實地查核，但卻被爆出僅看了一家飼育場，該廠30月齡以上的老牛比例更僅佔0.11%。對此，今（3）日衛福部長薛瑞元表示，這叫做系統性評估，主要要看的是處理死亡牛隻過程中是否會剔除高危險物質。

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食藥署4月27日預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品進口規定」草案，擬開放加拿大全月齡牛肉進口，但遭質疑不僅可能有食安風險，查核僅看一家飼育場，老牛比例又僅有0.11%等問題。

對此，薛瑞元今赴立法院衛環委員會備詢，會前接受採訪時說明，去考察只是風險管理的其中一部份，主要要看的不是養了多少30月齡以上的牛，而是看飼料如何形成，因為狂牛症的牛被感染後，若化製或死亡後被處理，可能又會進入食物鏈，因此要看處理死亡牛隻過程中是否會剔除高危險物質。

不過只看一間夠嗎？薛瑞元也解釋，只看一間的話叫做系統性評估，也就是說加拿大政府在要輸入時會提供資料，他做了哪些事情、控管系統性風險，在他們國內的SOP都是相同的，而衛福部必須針對加拿大政府提供的書面資料進行實地查核，看看是否相符。

食藥署昨（2）日晚間說明，食藥署、農委會動植物防疫檢疫局以及BSE專家，共同於111年8月赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰/加工廠、1家化製廠，並且查訪加拿大官方管理機構以及實驗室，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰/加工廠發現些許無涉BSE管理之輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。

食藥署也說，無論加拿大進口牛肉的月齡，食藥署持續依據《食品安全衛生管理法》第15條第3項規定，加拿大進口牛肉並不包括牛隻的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品。

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