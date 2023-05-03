山東雙氧水化工廠勞動節爆炸！巨大蘑菇雲直沖天 迄今釀9死1傷
中國五一勞動節發生一起工廠嚴重爆炸起火意外，中國官媒經事發後8小時才發布消息，該化工廠在生產雙氧水的園區疑似因承接裝置存在雜質造成雙氧水劇烈分解，爆炸著火迄今已造成9人死亡，1人受傷，仍有1人失聯。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據中國《新京報》報導，位於山東省聊城市的魯西化工廠區發生嚴重爆炸起火事故。5月1日當天早上8時36分，中化集團魯西化工雙氧水生產區發生爆炸，當地居民在起火前也聽到一聲巨響，直到當天中午火勢才全數撲滅，不過中國官媒在事發後8小時才發布相關消息。
根據聊城高新區管委會通報，火勢撲滅後救難人員陸續在現場發現遇難人員，其中有9人死亡，1人受傷，另一名人員失聯。
中國應急管理部昨日指出，該爆炸事故發生於廠內1號雙氧水裝置，初判事故原因為設備在回收反應溶劑時疑似故障，在吸入大量濃度為70％的雙氧水同時與設備內的雜質發生反應，引發配置條超壓爆炸，同時波及附近工廠的辛醇儲存罐，造成部分管線破損外洩，從而引發大火燃燒與現場人員傷亡。
魯西化工是上市的國有企業，隸屬中國中化集團。該公司發出公告表示目前失聯人員仍在全力搜救，公司已經暫停涉及雙氧水與其他危險化工生產的相關裝置，同時公司已向保險公司申報理賠，具體回復生產的時間仍有待專家評估。