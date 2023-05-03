退出港湖立委初選！游淑慧找韓國瑜討拍 透露黨部要求挑戰扶龍王
和李彥秀競爭國民黨北市第四選區港湖立委的國民黨台北市議員游淑慧，今（3）日在北市黨部主委黃呂錦茹的陪同下，宣布退出立委初選，稍早他在臉書上發出和前高雄市長韓國瑜的合照，並表示「看到韓國瑜的第一句話『我是來討拍的』」，接著他也透露，市黨部要他考慮去挑戰韓國瑜的老朋友「扶龍王」王世堅。
記者林莞茜／綜合報導
游淑慧今日在記者會上表示，昨日跟新北市長侯友宜聊了很久，很多立委選區都面臨困難，因此自己願意退出成全，讓黨內加速整合與團結作戰；黃呂錦茹也說，感謝侯友宜居中協調，為了黨內和諧起見，港湖區已完成內部整合，第4選區黨內初選宣布停止，未來兩位最強戰力立委候選人，一個留在本區、一個打算放在最艱困選區，為國民黨打一個美好選仗。
游淑慧晚間在臉書上發文表示，下午開完記者會，去找韓國瑜和徐巧芯喝咖啡，見到韓國瑜的第一句話就是「市長，我是來討拍的」，還說今天已經喝了第四杯咖啡，還是頭昏腦脹；游淑慧接著問韓國瑜「市黨部要我考慮去挑戰您的老朋友耶，怎麼辦？」，一開始韓國瑜先愣住，隨後他便說是扶龍王。
對此，韓國瑜也給出建言「你如果去，就要每天陽光笑容的選，那麼你的對手就會愁眉苦臉了」，讓她最後不禁有感而發表示「走完全程是成全自己、放下轉念是成全大局」。