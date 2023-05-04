足球／陳宥霖世界波！台北競技1比0台電 奪對戰隊史首勝

上半場兩隊互有往來但都缺臨門一腳，中場休息台北競技總教練陳信安提點子弟兵，要先加速傳導穿越台電防線，心態上則更有耐心，下半場收到效果。
第65分鐘，中場傳導配合，温智豪在禁區外分球給左路的陳宥霖，接球後直接起腳遠射，皮球擦著側柱邊破網相當漂亮，台北競技先馳得點1比0。儘管台電試圖反撲但都被台北競技後防瓦解，最終以1球之差獲勝。
「後面10分鐘大家都有共識，防守要擋得住，球員有挺住壓力。」陳信安稱讚子弟兵們表現越來越成熟。經過前役被絕殺，台北競技今天沒讓憾事重演，笑納本季第2勝，目前以2勝2負6積分排在企甲第4。
台北競技上季首度升上甲級，3次交手都吞敗，本季台電易帥，中場大將温智豪也轉戰台北競技，今天首次對上前東家送出1助攻，幫助新東家拿下對戰台電隊史首勝。
拿下對戰台電首勝，台北競技也突破去年1勝4平13負戰績，陳信安認為，「對我們來說未來每一場都是沒有贏過的球隊，希望每一場都是耐心的進攻。」每一場都是謹慎對待，耐心進攻。
陳宥霖本季首顆進球就是世界波，進球後特意跑到場邊和父親擊掌，很感謝家人幾乎每一場都來為他加油，此役他替代隊長蔡孟辰先發中場表現亮眼，陳信安稱讚，「他本來就在我們的戰力內，是有天份的球員，對自己有自信。」相信隊內5名中場形成良性競爭，也盼能有更好的調度空間。
台北競技本季漸脫生澀，開季4場比賽只丟3球，且開季首戰就拿下隊史首場完封勝，除了各球員進步和温智豪加入後整體失誤率下降，還有多次入選中華男足的守門員段昍成功捍衛台北競技大門。
現年25歲的段昍是國內守門年輕代表，多次入選國家隊包含世界盃資格賽、亞洲盃資格賽等，本季從南市台鋼轉戰台北競技，本季目標要幫助球隊至少減少一半去年整季的失球數（51球），並將本季至今兩場完封勝的功勞歸於隊友，「足球是團隊運動，大家都很重要。」回到求學時熟悉的台北，段昍說他在這個團隊裡沒有壓力能做自己，也盡力展現最佳的自己。
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