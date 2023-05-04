大學、四技申請入學二階將開跑　今開放上傳備審資料

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大學甄選入學委員會指出，通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會。特別提醒，考生日前於「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」中演練的上傳（勾選）繳交方式、審查資料僅供測試，不會列入正式資料，亦不會傳送予各通過篩選校系。請考生務必於正式系統內依申請校系規定的截止日前，完成審查資料上傳作業。
大學甄選入學委員會表示，由於課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。
考生若為111學年度高三應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，系統內原則會呈現第一至第五學期的修課紀錄、第一至第六學期的課程學期成果及多元表現，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生除應儘速向就讀學校反映外，仍應於申請校系所訂繳交截止日前完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤自身第二階段甄試權益。考生若為110學年度高級中等學校畢業考生，則可於審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期的學習歷程資料。
另，大學甄選委員會特別提醒，若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。
四技申請入學部分，技專校院招生委員會聯合會表示，今天上午10點起，開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳；資格審查暨學習歷程備審資料一概以網路上傳方式繳交，申請生須於各校系（組）、學程所訂截止日晚間9點前完成資格審查暨學習歷程備審資料上傳。
未具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，系統呈現申請生未具有中央資料庫學習歷程檔案，備審資料上傳模式為「自行上傳PDF檔案」。
技專校院招生委員會聯合會提醒，上傳模式為「自行上傳PDF檔案」的申請生，系統不會呈現申請生在學期間的幹部經歷給科技校院，申請生須向就讀學校索取相關證明，並自行上傳，始能將幹部經歷呈現給申請之科技校院審查。
通過第一階段篩選的申請生，請於報名期限內踴躍報名第二階段複試。技專校院招生委員會聯合會將申請生操作上傳過程製作系統操作手冊，已公布在招生官網上，提供申請生操作時參考。申請生若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會。