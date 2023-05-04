新購F-16V戰機交機延宕 國防部： 洛馬2名專案經理遭撤除
國防部在2019年以2472億餘元與美國簽約採購66架F-16V戰機，傳出美方通知因為疫情因素將延遲交付。國防部今（4）日表示，全案仍可依原規劃於2026年底完成全數戰機產製交機，製造商洛克希德馬丁公司也為此撤除2名專案經理。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正報告「海空戰力提升暨F-16V採購進度及因應配套」，並備質詢。民進黨立委羅致政關注F-16V戰機交機延宕一事，空軍參謀長曹進平中將表示，向美新購66架F-16V戰機，預訂2025年底規劃開始交機，首批數量未定，仍按照規劃2026年底全數交機完畢。
曹進平表示，首架F-16V戰機2024年第3季出廠，但還要出廠後還要做測試，飛測，所以規劃2025年底陸續飛回台交機；F-16V戰機模擬機則預訂2025年中完成建置。至於現役141架F-16V戰機的「鳳展」性能提升案，曹進平說，目前進度順利，只有彈藥延後。
國防部戰規司長李世強表示，F-16V於2025年初先在美國交機，年底再飛回台灣，因為出廠飛測裝備無法複製到台灣來，飛官須在美國受訓。
立委關注F-16V戰機進度落後，美方是否有懲處？李世強說，美國國防部要求生產的洛馬公司做出懲處，洛馬已將2個專案經理撤除，目前改由洛馬副總裁親自督導，每個月向美軍空軍司令部報告。李世強表示，目前有3個國家訂購F-16V戰機，我國排最優先順位，落後的進度，洛馬會調整生產線。