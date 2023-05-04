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政院新世代打詐策略行動綱領1.5版　四大面向KPI曝光

▲行政院會今日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並公佈包括識詐、堵詐、阻詐與懲詐四大面向分項指標（KPI）。（圖／記者陳明中攝）
▲行政院會今日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並公佈包括識詐、堵詐、阻詐與懲詐四大面向分項指標（KPI）。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

行政院會今（4）日於通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，重點包括「三減」減接觸、減誤信、減損害，另透過跨部會進行識詐、堵詐、阻詐與懲詐，四大面向分項指標（KPI）曝光，識詐方面每年宣導觸及3000萬人與防詐簡訊1億4000萬則；堵詐方面每年攔阻詐騙簡訊3000萬則、停話5000門人頭門號與開發數位防詐工具；阻詐方面每年本國銀行將所有異常交易態樣納入預警指標，並完成所有申請約定轉帳；最後懲詐部分，預計每年電信詐騙案件查獲集團數提高5%，提升防詐免疫力。

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為因應當前高發詐欺手法，各部會重新盤點策略，推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，將由內政部擔任打詐中心，四大面向包括識詐、堵詐、阻詐與懲詐，主責機關分別為內政部、NCC、金管會與法務部，另重點包括「三減」減接觸、減誤信、減損害。

會中也公布識詐、堵詐、阻詐與懲詐，四大面向分項指標（KPI），識詐部分每年宣導觸及3000萬人、防詐簡訊1億4000萬則，攔阻率提高5％；堵詐方面每年攔阻詐騙簡訊3000萬則、停話5000門人頭門號、開發2種數位防詐工具與網購防詐警示及隱碼3大公會。

阻詐方面則為每年本國銀行將所有異常交易態樣納入預警指標，並完成所有申請約定轉帳，加強防詐措施；最後懲詐部分，預計每年電信詐騙案件查獲集團數提高5%，提升防詐免疫力。

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