兩檔申購大紅包來了！都抽中「現賺7萬2000元」　拚人品明最後1天

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綠茵生技從 1995 年康普森貿易起家，專營代理進口國際知名保健食品原料。綠茵生技董事長吳嘉峰表示，目前取得兩張美國 FDA 新膳食補充成分許可（NDI）認證，台灣市場將著重大客戶開發，海外市場將朝美國、日本、韓國與東南亞發展，雖然目前占比僅 7%，但是目標 3~5 年海外占比能達到 50%。
綠茵生技2022年營收7.05億元，年增 1.7%；毛利率 52.6%，稅後淨利1.47億元，年增10.5%；每股稅後盈餘（EPS）6.01 元，法人看好新冠疫情帶動消費者對提升抵抗力、免疫力的重視，以及預防醫學意識抬頭，有助於帶動疫情後業績成長。
同時，貿聯-KY也將進行上市增資，每股溢價230元發行，預計5月3日至5月5日公開申購，依目前（4日）股價257.5元計算，抽中1張有望現賺2萬5000元。貿聯-KY預計5月9日抽籤，增資新股5月17日上市。
電動車概念股貿聯-KY(3665)則是一家總部位在加州矽谷的全球連接線束解決方案的領導廠商，產品主要是應用在資訊科技用線、電腦周邊設備、數據中心用線、消費電子用線、電器用線、車用線、醫療設備用線等領域。同時也是特斯拉電源線束主力供應商，目前也是全球電動車線束龍頭廠商。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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