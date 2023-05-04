遏止詐騙集團！立院初審私刑拘禁凌虐　最高處7年有期徒刑

我是廣告 請繼續往下閱讀
鑒於近來發生詐欺集團為取得他人的金融帳戶進行詐欺、洗錢犯罪，而囚禁、凌虐被害人，甚至造成被害人死亡、重傷等嚴重戕害人權情形，例如去年發生在三芝的詐騙集團囚虐求職者案，震驚社會，因此初審通過條文，增訂加重剝奪行動自由罪及其加重結果犯規定。
構成加重剝奪行動自由罪的情形有5款，只要有其中一款，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金，分別是3人以上共同犯之；攜帶兇器犯之；對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之；對被害人施以凌虐。這4款情形，未遂犯罰之。此外，第5款情形則為剝奪被害人行動自由7日以上。
初審通過條文也規定，若犯上述罪行因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。
此外，現行構成加重詐欺罪的事由，分別是「冒用政府機關或公務員名義犯之」、「3人以上共同犯之」、「以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等 傳播工具，對公眾散布而犯之」，只要有其中一種情形，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
考量網路資訊科技及人工智慧技術的運用快速發展，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄，可能真假難辨，易於流傳，如果詐騙集團用這些方法詐騙，易使被害人陷於錯誤，也較普通詐欺行為嚴重。
初審通過條文，增訂以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄的方法犯之，作為加重處罰事由。（編輯：蘇龍麒）1120504