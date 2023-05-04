人口販運防制法初審　誘拐「豬仔」未遂最高判7年

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立法院內政委員會今天初審通過「人口販運防制法」修正草案，提高人口販運加害人相關刑責，以增強預防及嚇阻效果，同時增訂安置被害人的多元途徑，強化被害人的權益保障。
初審條文將未遂行為納入，增訂意圖剝削的販運行為罪，犯罪份子如果意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段進行招募運送容留等不法作為，可處5年以下有期徒刑，被害人如未滿18歲，更可處7年以下有期徒刑。
初審條文也明定，犯罪分子如剝削並利用被害人實行依台灣法律有刑罰的行為，最低可處1年以上有期徒刑、最高可處7年以下有期徒刑。對於以強暴、脅迫、詐術等不法手段，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作時，也增訂最低刑度為1年以上。
而在保護被害人權益的部分，現行外籍人士經鑑別為人口販運被害人，且無合法有效的停（居）留許可，僅可申請6個月以下效期的臨時停留許可，導致被害人謀職不易，影響其留台作證意願。
為利外籍被害人留台謀職，並提高作證或指認加害人的意願，初審條文修正放寬核發1年期的居留許可，並得視案件偵查或審理情形。延長其居留許可。也提供需安置服務的本國籍或外籍被害人多元選擇，如果因特殊情況須在外租屋或居住於工作地點等，都能獲得政府提供的福利服務措施。
初審條文也明定，觸犯人口販運罪經有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商，以維護政府採購供應鏈的合法正當競爭秩序。（編輯：翟思嘉）1120504