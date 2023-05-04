處女座奪出國神隊友星座第一名！受封「行走懶人包」

而二三名依序為雙子座與水瓶座，其中雙子座因「懂玩又懂拍」備受推崇，能將行程安排的豐富又有趣，還能幫同行友人拍出張張旅遊大片；水瓶座為大家心目中的「搞笑大師」，一群人之中只要有水瓶座，絕對是調節氣氛擔當，個性隨和好相處，往往讓整趟旅程驚奇又快樂。
據Klook調查風象星座不僅最懂玩懂拍，更擁有讓旅程充滿無限驚奇的超能力，因此能夠上山下海到處嚐鮮，或拍出絕佳美照的景點，為風象星座最熱愛的行程；像是來趟紐西蘭冰川健行之旅，穿上雪鞋探索令人驚嘆的冰層，盡情捕捉風景如畫的自然美照；也可選擇前往美國拉斯維加斯大峽谷直升機一日遊，遊歷世界7大自然奇蹟之一的科羅拉多大峽谷，從空中與宏偉的大峽谷留下最美回憶；或乘上東京私人直升機，飛越眾多熱門景點如彩虹橋和晴空塔，以更獨特的方式欣賞東京的城市面貌。
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感性又細膩的水象星座，特別重視旅行的品味及充分感受異國的生活，來場浪漫且緩步調的旅行最適合水象星座不過了！例如經常在電影裡出鏡的義大利水都威尼斯，可與另一半搭乘愜意的貢多拉穿越大運河，欣賞華麗宮殿與浪漫日落景色；也能到法國巴黎參觀歐洲最大、最宏偉華麗的凡爾賽宮，漫步於金碧輝煌的皇室套房、鏡廳、劇院間，在宮廷花園裡悠閒地散步；或來到北海道以廣闊花田和迷人風景聞名的富良野小鎮，加入富田農場一日遊，欣賞滿遍的薰衣草與彩虹花海，彷彿置身於浪漫的日本電影場景中。
行動力超強、熱情奔放的火象星座，「行動派」就是他們的代名詞，征服難以抵達、充滿挑戰或富有神秘色彩的旅遊國家，絕對讓火象星座躍躍欲試；像是來趟冰島之旅，參觀島上最壯觀的傑古沙龍冰川潟湖，一窺風景如畫的自然奇觀，留下永生難忘的旅遊回憶；或飛到歷史悠久的西班牙城市格拉納達，欣賞世界文化遺產阿爾罕布拉宮雄偉堡壘的壯麗景色，深入了解西班牙的歷史和文化；也可前往被聯合國教科文組織列為世界地標的澳洲烏魯魯岩石下漫步沙漠，觀賞原住民岩畫、原始陶瓷和木製品收藏，聆聽烏魯魯的歷史故事，享受如夢似幻的日落美景與星空燒烤。