鐵人王者張團畯領軍 三鐵訓練班闖Challenge Taiwan締造不凡佳績
台灣近年騎乘自行車人口持續增加，根據全球指標性GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin台灣用戶數據調查，2020年至2022年間，使用專業自行車錶從事公路車騎乘的運動次數大幅成長139%，受疫情影響從事室內自行車訓練也攀升68%，由此顯示近年來騎乘自行車在台灣不再僅是綠能環保以及民眾健康運動意識抬頭，更帶動一股全新趨勢潮流。
運動中心/綜合報導
全台首個鐵人科學化訓練專班-Garmin TRI營戰三鐵訓練班，自今年初由總教練張團畯帶領，親自設計冠軍選手訓練菜單，並邀請鐵人夢想家吳承泰、台灣超鐵紀錄保持人蕭昱、鐵人暖男楊志祥、最強素人范永奕及鐵人教練李瑋擔任客座教練，透過Garmin三鐵生態系串聯數據分析、實體訓練課程、賽前移地訓練並結合菁英選手們的經驗，歷經十六週以獨創精準科學化訓練助16位學員挑戰亞太最大鐵人賽事2023 Challenge Taiwan，由張團畯領軍以 03:53:40 拿下台灣選手最佳113KM職業男子組第三名，更帶領16位學員全員破PB，其中5位學員搶下分組第一、全體75%學員拿下各分齡組前5名，與總教練一起站上頒獎台。
專為車友打造的Garmin Cycling Club(GCC)，引領車友透過Garmin騎乘科學規劃訓練，幫助更有效率達成個人騎乘目標。GCC自2022年創立至今引發車友熱烈迴響，今年擴大升級規模，將跨足台北、台中、高雄、等地的台灣經典自行車路線，舉辦八場極具在地人文特色約騎活動，推出包含主題式輕鬆騎的Women’s Ride、Coffee Ride、芒草約騎和進階深入各地的多日自行車旅行，以有趣多元主題體驗Garmin騎乘科學，同時有機會與最強素人范永奕老師和Garmin贊助車隊TEAM CYTO競速狂飆，以及與鐵人主播侯以理、潮流達人筆者莫里斯Morris共同體驗騎乘樂趣。