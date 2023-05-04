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5月熱唱／雙歌后攻蛋連嗨2天！9場演唱會好難選　天團免費唱

▲蔡健雅（左圖左上起）、魏如萱、趙詠華、沈文程，以及白冰冰（右圖左上起）領軍的「藍寶石大歌廳」、林志炫、李聖傑、網紅曾博恩、蘇打綠都將在5月舉辦演唱會。（圖／環球音樂、好多音樂、中視、大大娛樂、高流、寬宏、華納音樂提供；NOWnews資料照）
▲蔡健雅（左圖左上起）、魏如萱、趙詠華、沈文程，以及白冰冰（右圖左上起）領軍的「藍寶石大歌廳」、林志炫、李聖傑、網紅曾博恩、蘇打綠都將在5月舉辦演唱會。（圖／環球音樂、好多音樂、中視、大大娛樂、高流、寬宏、華納音樂提供；NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

隨著疫情解封，不僅帶動各行各業復甦，藝文活動也開始逐漸轉為熱絡，從5月起儼然成為了大、小演唱會的馬拉松，台北小巨蛋更是幾乎周周都有歌手開唱，《NOWnews 今日新聞》為大家整理了5月有哪些歌手將要開唱，包含金曲歌后蔡健雅與魏如萱；資深歌手趙詠華、沈文程，以及白冰冰領軍的「藍寶石大歌廳」、林志炫、李聖傑、網紅曾博恩、天團蘇打綠。

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5月6日、7日，5月第一周隨即有「金曲歌后」蔡健雅在台北小巨蛋開唱，門票一開賣立即秒殺一空，讓蔡健雅感動在IG發文：「謝謝大家！」這是蔡健雅首次一連舉辦兩場演唱會，她坦言會擔心體力，因為唱每一首歌都很賣力，去年開始靠著健身鍛鍊體力。

▲蔡健雅自爆隱疾。（圖／記者陳明中攝, 2023.03.01）
▲蔡健雅將於5月第一周開唱。（圖／NOWnews資料照）
緊接而後的是5月13日、14日，同樣是金曲歌后的魏如萱，也在台北小巨蛋一連2天舉行「Have a nice day 2 you」演唱會，先前因為感冒影響聽力，經過醫生診斷後，現在已漸漸恢復正常，2日時，她破天荒公開演唱會歌單，還先在IG舉行票選，讓粉絲投票進行點歌。

▲▼魏如萱開唱在即，聽力卻因不明原因受損。（圖／翻攝自魏如萱臉書）
▲魏如萱開唱在即，聽力卻因不明原因受損。（圖／翻攝自魏如萱臉書）
於5月13日開唱的還有資深藝人趙詠華，開唱當月正好是她的生日月，她在Legacy舉辦「我還在唱你還在聽」演唱會。出道35年的趙詠華直言要活到老、唱到老，不考慮退休，「透過歌聲傳遞不同訊息，是我努力做的事情，我死都不退休，我麥克風握很緊！」

同樣是資深藝人的沈文程，也將在5月13日於台中惠蓀堂舉辦「國際沈文程日 五月十三彼下暗」演唱會，日前舉辦台北場演唱會加場記者會時，他突然自揭早已離婚的消息，震驚演藝圈，隱瞞了23年選擇公開後，如同放下心中大石，一番真情告白，會不會在演唱會上再度真情流露，令人在意。

▲趙詠華將於5月13日舉辦生日演唱會。（圖／翻攝趙詠華IG）
▲趙詠華將於5月13日舉辦演唱會。（圖／翻攝趙詠華IG）
▲沈文程自爆離婚。（圖／大大娛樂提供）
▲沈文程自爆離婚。（圖／大大娛樂提供）
恰巧5月13日、14日時逢母親節，除了台北開唱有許多演唱會外，還有在高雄流行音樂中心舉辦的「真愛秀・藍寶石大歌廳」，此次由白冰冰領軍張秀卿、葉璦菱、蔡秋鳳、黃西田、羅時豐等人獻唱，余天夫婦還會擔任嘉賓，勢必要讓進場的歌迷度過一個難忘的母親節。

▲白冰冰5月13日母親節前夕將在高雄流行音樂中心的藍寶石歌廳秀開唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲白冰冰領軍今年的「真愛秀・藍寶石大歌廳」。（圖／高雄流行音樂中心提供）
5月20日則是有林志炫在台北小巨蛋舉行的「ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會」。距離上次攻蛋已經有7年時間，林志炫透露，個人追求現場演出，聆聽現場演唱會就是檢驗一個專業歌手非常重要的指標，所以把演唱會主題定為ONEtake2.0，是對自我的要求，也是給歌迷的承諾。

▲林志炫將於5月20日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
▲林志炫將於5月20日在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏藝術提供）
至於5月最後一個禮拜，喜劇演員、網紅曾博恩在台北小巨蛋舉辦世界巡迴「破蛋者 BALLBREAKER」個人專場，寫下台灣單口喜劇新紀錄，更大膽開出限定4張、售價10萬元的「盤子席」。

▲曾博恩舉辦世界巡迴《破蛋者 BALLBREAKER》。（圖／寬宏藝術提供）
▲曾博恩舉辦「破蛋者 BALLBREAKER」世界巡演。（圖／寬宏藝術提供）
蘇打綠拿回「蘇打綠」版權後，華麗宣布回歸，將在5月30日的「蘇打綠日」回到2017年第一天的故事，於晚間7點半在兩廳院藝文廣場帶來「Round 2」，舉辦一日限定的戶外演唱，而免費入場也是延續6人的無限心意。

▲魚丁糸（蘇打綠）歌曲《相信》登上世足盃。（圖／環球提供）
▲蘇打綠（魚丁糸）免費開唱。（圖／環球提供）
此外，除了台灣場的演唱會外，久未在馬來西亞開唱的李聖傑，將於5月26日、27日一連兩天在雲頂（雲星劇場）開唱，他在2019年12月14日於演唱會上演唱第9999次的經典歌曲〈痴心絕對〉後，就不再唱了，因此會不會在馬來西亞唱第1萬次，想必是歌迷們關注的焦點之一。

▲李聖傑將於今年3月舉辦個人音樂會。（圖／華納音樂提供）
▲李聖傑將於大馬開唱。（圖／華納音樂提供）

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