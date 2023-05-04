李多海甜嫁SE7EN婚禮倒數！豪華宴客廳曝光 「3婚禮歌手」超大咖
韓國女星李多海與歌手SE7EN（崔東昱）愛情長跑8年，小倆口終於宣布結婚，並在5月6日宴客完成終身大事，讓外界相當期待，相關細節也陸續曝光，確定選在首爾新羅飯店的Dynasty廳宴客，無論主持還是婚禮歌手都非常大咖。
記者詹鎰睿/綜合報導
據韓媒《OSEN》報導，婚禮司儀由綜藝節目《熊孩子》的班底金俊浩主持，雖然表面上和SE7EN看起來沒有交集，一位是歌手、一位是綜藝咖，但事實上，兩人平時都超愛打高爾夫球，逐漸成為好友，另外也找來曹世鎬聯手搭檔，場面想必會非常歡樂。
此外，備受矚目的婚禮歌手則找來前師弟「BIGBANG」主唱太陽、原聲帶女王GUMMY，還有一代女團「S.E.S.」的主唱Bada。
值得關注的是，從新羅飯店的官網看到，李多海與SE7EN選的Dynasty廳可容納300到700位賓客，過去也有不少大咖夫妻都選在這裡舉辦，包含全智賢與崔俊赫、張東健與高素榮、南宮珉與女模秦雅凜等等。
至於價格部分，光是場地租借費就要價350萬韓元（約8.8萬元台幣），就連廳內的花卉裝置也要1400萬韓元（約35萬元台幣）而且還不包含餐費、酒水錢，非常可觀。