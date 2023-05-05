鄧振中晤美商務部長！爭取晶片相關企業補助

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鄧振中在與雷蒙多（Gina Raimondo）會晤時表示，美國投資成本相對較高，希望美方能提供更具體的協助，像是晶片法案的補助，希望能擴大範圍，不只給予單一半導體製造廠商，相關產業也應列入補助範圍。這個看法獲得雷蒙多正面回應。
美國去年通過並實施的「晶片法案」（CHIPS Act）規模達530億美元，提供半導體製造補助外，還針對在美國興建晶片廠企業提供25%的投資稅收抵免。
鄧振中解釋，針對補助的部分，凡是協助半導體製造商的相關產業，像是設備商、材料商等都可以向美國商務部提出相關申請。至於資格、金額大小可能要看個案決定，但美國商務部鼓勵台灣企業提出申請；至於租稅優惠，因為是美國財政部業務，目前還不清楚細節。
除了晶片法案擴大適用外，鄧振中也向雷蒙多提出避免雙重課稅議題。雖然商務部並非稅務主管機關，但雷蒙多表示理解問題嚴重性，願意協助與財政部聯繫。
鄧振中向雷蒙多提到，在台灣的企業不論是美商還是台灣本地企業，都對台灣很有信心，許多美國企業、跨國企業增加在台投資，從中國返台的台商數量也越來越多，台灣是美國可靠的夥伴，也是重要投資地區，持續歡迎外國企業到台灣投資。
近來台灣注意到外界擔憂台灣政治風險的說法，建議企業布局時應該考慮風險。他當面向雷蒙多說，總統蔡英文一再強調台灣不會挑釁，台灣將維持兩岸穩定當成最重要的一件事，過度渲染台灣風險是不正確的，沒有反映現在實際情形。
他希望美國政府多跟台灣交往，以積極作為排除這種錯誤。他也歡迎美國訪團持續到台灣訪問。
江文若則說，台美在科技、投資、貿易等產業面持續合作。去年在美舉辦的美國形象展，受到美方產業界與政府十足肯定，今年智慧運輸、ITC（資通訊）、航太等產業界會持續到美國進行相關活動，美國商務部預計9月會籌組資安相關訪團到台灣。（編輯：郭中翰）1120505