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鄧振中晤美商務部長！爭取晶片相關企業補助

▲政務委員鄧振中表示，向美國商務部長雷蒙多爭取晶片法案補助，已獲正面回應。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲政務委員鄧振中表示，向美國商務部長雷蒙多爭取晶片法案補助，已獲正面回應。（圖／取自Unsplash圖庫）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）行政院政務委員鄧振中表示，向美國商務部長雷蒙多爭取美國晶片法案補助對象擴及晶片製造商以外的相關產業，已獲正面回應。國貿局長江文若則說，商務部將於9月組團訪台。

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率團抵達華府參加美國商務部主辦的「選擇美國」（Select USA）投資峰會的鄧振中今天表示，此行除了參加峰會外，也會拜會美國商務部、貿易代表署（USTR）、財政部、農業部與國會議員。

鄧振中在與雷蒙多（Gina Raimondo）會晤時表示，美國投資成本相對較高，希望美方能提供更具體的協助，像是晶片法案的補助，希望能擴大範圍，不只給予單一半導體製造廠商，相關產業也應列入補助範圍。這個看法獲得雷蒙多正面回應。

美國去年通過並實施的「晶片法案」（CHIPS Act）規模達530億美元，提供半導體製造補助外，還針對在美國興建晶片廠企業提供25%的投資稅收抵免。

鄧振中解釋，針對補助的部分，凡是協助半導體製造商的相關產業，像是設備商、材料商等都可以向美國商務部提出相關申請。至於資格、金額大小可能要看個案決定，但美國商務部鼓勵台灣企業提出申請；至於租稅優惠，因為是美國財政部業務，目前還不清楚細節。

除了晶片法案擴大適用外，鄧振中也向雷蒙多提出避免雙重課稅議題。雖然商務部並非稅務主管機關，但雷蒙多表示理解問題嚴重性，願意協助與財政部聯繫。

鄧振中向雷蒙多提到，在台灣的企業不論是美商還是台灣本地企業，都對台灣很有信心，許多美國企業、跨國企業增加在台投資，從中國返台的台商數量也越來越多，台灣是美國可靠的夥伴，也是重要投資地區，持續歡迎外國企業到台灣投資。

近來台灣注意到外界擔憂台灣政治風險的說法，建議企業布局時應該考慮風險。他當面向雷蒙多說，總統蔡英文一再強調台灣不會挑釁，台灣將維持兩岸穩定當成最重要的一件事，過度渲染台灣風險是不正確的，沒有反映現在實際情形。

他希望美國政府多跟台灣交往，以積極作為排除這種錯誤。他也歡迎美國訪團持續到台灣訪問。

江文若則說，台美在科技、投資、貿易等產業面持續合作。去年在美舉辦的美國形象展，受到美方產業界與政府十足肯定，今年智慧運輸、ITC（資通訊）、航太等產業界會持續到美國進行相關活動，美國商務部預計9月會籌組資安相關訪團到台灣。（編輯：郭中翰）1120505

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