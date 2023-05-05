優惠僅1個月！JR東日本「自助餐券買5送2」　住宿券也買10贈1　

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JR東日本大飯店台北旗下餐廳不少。由日籍總主廚-芦浦隆二主導的Brilliant鉑麗安全日餐廳，以異國料理及日本東北的經典料理為主要特色。此次春夏旅展推出饕客優惠「鉑麗安平日自助餐券」雙人優惠價2,500元 (原價2,960元+10%)，與親朋好友團購享「平日自助餐券買五送二」超值價8,000元 (原價10,360元+10%)。
凱華樓中華料理則推出「磐龍宮殿御膳」雙人套餐，特價3,088元(原價3,960元+10%)及內含凱華樓招牌菜式「黃袍北京烤鴨」的「中唐燒尾鴨合宴」四人套餐7,999元(原價9,999元+10%)。專精日本懷石料理的HAYASE此次推出懷石料理午餐套餐兩客4,400元(原價4,960元+10%)可選擇在割烹或包廂享用。鐵板燒午餐套餐兩客5,600元(原價6,400元+10%)，可選擇「北上和牛骰子套餐」或「鳴瀨海鮮套餐」。還有一樓大廳酒吧PLATFORM月台町的平日下午茶雙人套餐1,190元 (原價1,400元+10%)。即日起至JR東日本大飯店台北官網，或飯店一樓大廳可下單購買。
雲朗觀光集團則是集結旗下飯店推多項住房優惠專屬活動，5/5~5/8有72小時的快閃優惠住房專案，最低5200元能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元。雲品溫泉酒店推一泊二食12520元起，入住尊榮山景客房，享丹彤西餐廳早餐、晚餐，並加贈輕食下午茶。君品酒店以4,200元起入住雅緻客房一晚含早餐，品文旅以5,800元起雙人入住文漾家庭房兩晚不含早餐，兆品台中以5,200元起入住兆尹樓景緻雙人房兩晚含早餐。