舒子晨自爆被開「百萬伴遊陪睡」訊息！見一條件認了：有跑去問
有「小謝金燕」之稱的性感女星舒子晨近期因回鍋擔任LuxyGirls隊長引起討論，甚至與LuxyGirls老闆李進良傳緋聞，對此，她近日上Up直播辛辣談話節目《藝外爆紅》對決網友，像是緋聞和新任男友感情等問題，她都大方回應了，更自爆曾收過150萬伴遊陪睡的陌生訊息邀約，好強的個性還因為「開價變少」跑去問原因，笑翻眾多網友。
記者郭佩蓉/綜合報導
舒子晨近日因回歸LuxyGirls一事引起網友討論，這次登上直播節目面對網友質疑，開頭就有人提問：「是否演藝圈發展不順才會回歸啦啦隊行業？」個性嗆辣的她也大方回應：「並沒有不紅才回歸的事，現在螢光幕前很多都是啦啦隊的成員，早已和演藝圈密不可分了！」隨後也補充說明自己回歸擔任隊長並沒有靠關係，如果要靠關係，幹嘛不直接當醫美診所老闆娘就好，暗諷與老闆李進良的緋聞十分荒謬，直言的性格也讓粉絲們大讚是新一代女戰神。
談到與新任男友的交往經過，舒子晨也大方分享另一半其實是在電影院向她告白，兩人某次約會看電影時剛好演到了一個溫馨的橋段，沒想到男友在那個氣氛下就直接告白，講完後我們都沒心思在電影上了，後半段幾乎全在聊天，荒謬的過程讓張立東笑翻，至於被問到另一半的特點，舒子晨更直接在節目上放閃告白，甜喊：「他應該是我認識最單純的人了！」男友個性老實到告白後還不敢馬上牽手，是隔天吃飯後才牽，做教職員相關工作的他，生活也很規律，下班就回家，會覺得非常放心。
聊開了的她也在節目尾聲驚人自爆曾收過邀約伴遊陪睡的訊息，最高開價還高達150萬，每幾個月就會收到一次，某次看到價格降下來時，還因為自己好勝心太強而去詢問為何價碼變低，同為閨密的籃籃、何美等人也都有收過，三人還曾因為價格高低的問題一起討論，笑翻一票網友。而談到籃籃，身為緋聞男友的張立東也在節目上使出殺手鐧，不斷逼問籃籃私下對自己的看法，使得舒子晨無奈回應：「只能講你很好笑而已，其他的不太樂觀！」身為主持人的張立東也順勢大方邀約隨時歡迎籃籃來上節目。