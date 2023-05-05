東區人氣星馬餐廳推新菜 餐點升級「沙嗲串每支重100克」
東區排隊名店「MAMAK檔星馬料理」5月起新菜單正式登場，除了將原本熱賣的料理加入更多食材、份量加大，其中更有大尺寸的沙嗲，吃起來更多汁過癮，也推出多道全新菜色，鹹甜兼備。喜愛東南亞菜色的朋友，也可到台北福華一樓彩虹座自助百匯，即日推出「泰國美食節饗宴」，推出經典道地泰式料理菜餚。
記者葉盛耀/綜合報導
與知名手搖飲料品牌「歇腳亭」同集團的「MAMAK檔星馬料理」，當初於2016年在東區開幕後，旋即成為排隊名店，因為這裡的菜色由馬來西亞皇室御用主廚第三代傳人Anand Pusudoray主研發，將馬來西亞美食融合馬來、印度、華人、印尼和婆羅洲民族的特色，完整搬到台灣。
因應愈來愈熱的氣候，這裡也有新菜上市，幾道菜是將招牌菜色升級。像是「霸王沙嗲串」，通常來說，沙嗲肉串都是小小的，一串約莫2、3口能解決，新菜單研發出每串重達100克的霸王等級，用南洋香料將牛肉、雞肉醃製，接著穿插甜椒、洋蔥加以烤炙，能吃得更大口豪邁，配上主厨特調沙嗲醬，鹹中帶甜，相當涮嘴。
還有「海怪咖哩叻沙麵」，是在「經典咖哩叻沙」中，也就是原本的豐富配料中，包含鮮蝦、魚丸、豆芽菜與半顆水煮蛋，又再放入一整隻透抽，視覺效果十足，鮮味提升，並以黃麵搭配米粉，打造雙重口感。小點心部分，也有將熱賣的「雞兄愛雙奶」升級搭配鮭魚卵及煙燻鮭魚，變成「雞兄雙奶鮭剛欸」，另也有熱煉蘋果煎餅、鮭魚啵啵牛拌麵，皆是新口味。另外，即日起~5/31，來店用餐留下Google評論可免費兌換「芝麻或香蒜囊爐烤餅」1份，數量有限贈完為止。
台北福華飯店也有重口味東南亞菜色新上市，一樓彩虹座自助百匯於5月起推出「泰國美食節饗宴」，數道經典道地泰式料理菜餚都將端出，像是青木瓜沙拉、泰式酸辣海鮮湯、香檸風味紅咖哩螃蟹、南洋風味瑪沙曼咖哩燴牛肉等。也有改良版泰菜，像是泰式烤牛肉沙拉，以美國神戶和牛入菜，汆燙後再拌入以椰糖、檸檬汁、魚露與泰國甜雞醬等，滋味酸甜清爽。