7成民眾視詐騙為國安問題　高達9成2收過詐騙電話或簡訊

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調查結果顯示，5成3民眾不滿意政府打擊詐騙表現、4成8民眾滿意政府宣導防止詐騙表現、6成7認為政府加強打擊詐騙會有助減少詐騙案件、7成2民眾同意詐騙犯罪氾濫會造成國安問題。
民眾是否認為目前台灣詐騙犯罪氾濫呢？7成4民眾表示台灣目前詐騙案件數量很多；高達9成2民眾收過詐騙電話或簡訊，其中4成3經常遇到詐騙、3成9偶爾會遇到、10%很少遇到，沒有遇到過詐騙得僅不到1成（6%）；過半民眾擔心自己會被詐騙，損失錢財。
而對於政府打詐作法，8成2民眾認為台灣現有法律對詐騙犯的刑責太輕，近9成眾認為加重法律刑責，對減少台灣詐騙案件有幫助，逾7成認為行政院提出的「打詐3法」（收集帳戶最重可處5年、網路投資廣告實名制、洩漏個資最重罰千萬）對防堵詐騙有幫助。
政府除加強宣導反詐騙外，同時也成立數位發展部，推出多項打擊詐騙的政策措施，但有4成4民眾對數位部防止詐騙的表現沒有信心。
草根影響力文教基金表示，多數民眾對政府推出的打詐措施無感，建議政府重新思考如何有效打擊詐騙集團，減少民眾受騙，使民眾安心；政府應即時公布詐騙集團的詐騙手法，可委託專家學者研究並提出防止民眾受騙的可行方法，並研擬更嚴格的刑罰，以達嚇阻違法之目的，避免民眾受害；多數民眾認為詐騙犯罪氾濫會造成國安問題，行政院近期成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，希望能溯源斷根，打擊詐騙，但如何教育民眾不被詐騙，也是政府應該重視的議題。
台灣大學政治系教授左正東表示，政府去年7月成立打詐國家隊、成立數位部，最近又要成立「個人資料保護委員會」，但打詐究竟該由哪一個單位主責，仍不清楚，且機構越多、責任越模糊。他認為，數位部1年預算211億元，與警政署相差不遠，且網路平台由數位部管理，應該扛下更大責任，在網路平台管制上，有更積極的作為。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆也說，數位部作為泱泱大部，應該與其他部會有更密切的合作連結，包括數位部資通安全署、內政部警政署、教育部國教署、衛福部社家署、勞動部勞動力發展署、法務部高檢署等6署應該通力合作，由行政院進行跨部會協調，集中力量。