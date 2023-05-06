雞蛋不缺了「荷包蛋為何都沒降價」？眾揭致命點：裝死正常
台灣面臨史上最大的「缺蛋危機」之後，現在不僅蛋供應量越來越充足，蛋價也是回穩了不少，台灣各縣市的蛋價至少都便宜兩個月前的一半以上。然而，在過去兩個月當中，不少店家、餐廳業者喊苦撐不下去「漲價」，如今蛋價回穩，雖然有店家表示降價5元被讚爆，但多數店家毫無動作，讓許多人好奇「為什麼蛋價都下降了，荷包蛋一顆還是要18元呢？」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「現在台灣蛋一斤55塊，荷包蛋一顆18塊，什麼時後要降價？」只見貼出的照片，白蛋現在一斤售價55元，跟一個多月以前一斤破百元的雞蛋來比較，已經便宜了快一半的價格，但也因為如此，不少早餐店、小吃店都直接上調滷蛋、荷包蛋的價格至18元、20元都有。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「拜託，本來都沒正當的理由漲價，這下可以把油電、租金、員工費用漲在蛋上，當然裝死啊」、「你相信我，再過一個月，很多早餐店荷包蛋還是18元的」、「當然是趁機漲價，可以多少抵銷成本開銷啊，只會上漲不會回調」、「餐廳漲了都不會降了吧」、「等好久終於有理由漲價了，還想等我降價勒」、「真的不可能降價啦，剛好可以平衡很多開銷，例如沙拉油等等，很多業者裝死很正常」。
不過雖然許多業者都沒有選擇「將漲價的荷包蛋調回原本價格」，但也像是有些許小吃店出面表示「賺太多心裡會過意不去」，發出公告表示荷包蛋退回一顆15元，讓不少顧客相當欽佩。希望蛋價在回穩的那天，民眾外出也能夠吃到「符合時價的雞蛋」囉！