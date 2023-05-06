射箭／ 2000年初征全大運　42歲陳麗如奪首面個人金牌

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陳麗如是國內射箭界的傳奇，橫跨反曲弓和複合弓，她表示其實自己從大一開始就接觸複合弓，當時立志當複合弓好手，但後來一直在反曲弓和複合弓之間穿插徘徊，「一開始會亂，台灣沒有人這樣子玩，只能自己學。」
在試驗了3年的「二刀流」之後，因為一次的複合弓國際賽，去看了反曲弓戰場，讓陳麗如動了奧運選拔的念頭，「發現自己也不差，想說去選看看好了，就選到了，原來只要努力不懈一直射，就會射到。」最後她不但如願參加2004年雅典奧運，還收穫女子團體反曲弓銅牌。
縱橫射箭場20年以上，對手都已經世代更迭，陳麗如卻像是長青樹屹立不搖，甚至笑說現在已經可以當其他選手的媽媽，例如多次在中華隊共事的北市大學張正韋就是2004年出生，「我們在練習的時候，我就跟他說，你出生那年，我已經在備戰奧運。」
2014年開始陳麗如專攻複合弓，也在2019年世錦賽以女子團體添金，而今年下旬的杭州亞運，她將扮演三朝元老出征，「很快樂，目標還是金牌啊，一直這樣喊，希望有一天會是真的。」
國內、外大小賽事無役不與，陳麗如指出奧運仍然是生涯當中最具意義的一戰，「不覺得很刺激嗎？而且也幫助我在國際賽場的掌握度留下深刻影響。」即使到了現在，她也不敢說自己已經對射箭通透，所以才會在攻讀博士班、練習和比賽的過程中，持續以多方位的角色學習。