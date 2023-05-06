全大運今開幕　破萬名選手、20運動種類拼最高榮耀

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教育部潘文忠部長指出，全國146校1萬39名選手參加今年全大運，在20個運動種類角逐最高榮譽，預祝所有參賽選手，發揮全人運動精神，超越自己，締造新猷。今年將有成都世大運和杭州亞運，明年有巴黎奧運，期勉所有選手，立足臺灣，放眼亞洲和世界，展現屬於臺灣年輕人的熱情和勇氣，拿出最佳表現，全力爭取最高榮譽。
中原大學李英明校長表示，這是中原大學繼民國80年首度承辦全大運後，睽違32年再度擔任東道主，而中原大學運動風氣鼎盛，每年舉辦兩次全校運動會，在全國大專院校當中可說是唯一，全校師生這次都全力以赴，迎接這項全國體壇盛事。「全人•全力•全大運 全聚中原」的大會主題與全人運動精神，相信能在這次賽會中充分展現。
全大運開幕典禮表演豐富多元，氣勢磅礡的「中華民國陸軍樂儀隊」，深耕桃園的「敦青舞蹈團」，從桃園走向國際的「龍潭愛樂管弦樂團」，以及傳承原住民精神的「泰雅學堂青少年合唱團」，都充分展現在地文化藝術的充沛活力與能量，開幕式也成為運動和文化藝術結合的最佳舞臺。本屆「全大運」主題曲《相信希望愛》，是由中原大學教師為「全大運」特別創作，並由風雅頌音樂中心、師生管弦樂隊合力演出，為所有參與盛會的運動員，獻上來自中原的祝福。
運動員及裁判宣誓代表分別為射箭選手彭家楙和羽球裁判長胡桂花手舉聖火進場，點燃聖火時的雷射燈光秀表演，瞬間將本屆全大運開幕典禮帶向最高潮。這屆全大運聖火的母火，特地自臺北田徑場的毛公鼎駐火臺取火，代表傳承奧運聖火的意義。
本次全大運共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、跆拳道、射箭、擊劍、柔道、空手道、舉重、拳擊、射擊、划船、輕艇、自由車、角力及木球等20種競賽種類。部分賽事已提前於4月28日起登場，體育署YouTube MOESports頻道同步轉播開、閉幕典禮、田徑、游泳、韻律體操、舉重、羽球、空手道、跆拳道、拳擊、柔道、角力、射箭、擊劍、桌球及射擊比賽實況。