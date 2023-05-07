韓團INFINITE突辦「新官方帳號」！13周年喊：重新開始 有望回歸
南韓團體INFINITE無預警在昨（6）日創辦新的IG社群平台帳號，並宣布團體成立13周年派對直播的消息，而且6位成員也都陸續轉發該動態證實消息，一連串的大舉動，讓粉絲們十分驚喜。
記者詹鎰睿/綜合報導
INFINITE昨日晚間突然以「official_ifnt_0609」名稱現身IG，並宣布將在今年6月9日舉辦13周年派對直播，此外，金聖圭、張東雨、南優賢、李成烈、金明洙、李成鍾等6位團員也都在IG上轉發證實此消息，其中南優賢更寫下：「現在重新開始！」
消息曝光後，立刻掀起廣大粉絲熱議，就有人指出，其實隊長金聖圭早在今年年初就創立「INFINITE COMPANY」的新公司，而且還在上個月25日一口氣完成所有商標權的轉移，除了團體名稱NFINITE，就連粉絲官方名稱INSPIRIT、粉絲見面會名稱「無限大集會」，以及演唱會名稱「那年夏天」都在名單內。
如此大規模的舉動，也讓外界相信INFINITE團體即將回歸，很快就會有新的作品問世。據了解，2010年正式出道的偶像男團INFINITE，直到2022年全員才離開前東家Woollim娛樂，雖然是以「單飛不解散」的形式活動，但每年的6月9日出道日都會固定合體直播，彼此感情相當要好。