跨世代／專家指出校園兼任輔導師問題 籲注重心輔師工作內容
《NOWnews今日新聞》今（7）日舉辦校園論壇「我不是在討拍！讓心理健康假被看見」，針對校園學生的心理健康議題，邀集專家、立委與學生面對面討論。中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇提醒，私立大學有時因為財政資源拮据等問題，雖然法規規定學生與心輔師比例要求1:1200，然而兼任心輔師與專任心輔師承擔的責任不同，因此建議政府不應該只關注比例數字，還要更進一步檢視心輔師的工作內容。
記者甘庭嘉／台北報導
胡延薇表示，即便要求學校達到1200個學生搭被1為心輔師的比例，但是實際操作上還是有落差，學校可能根據財務狀況、人事成本考玲來聘請兼任的心理師，可能聘整個學期、甚至可能只聘3個月，而學生放假及寒暑假時，兼任的心輔師也不會到校。
相比於兼任的心輔師，胡延薇指出，學校的專任心輔師會負責長期個案追蹤，還有應付突發狀況、校園心理危機等，因為對專任老師來說，這是責任制工作。
此外，胡延薇透露，為了降低學生等待諮商的時間，許多大專院校在執行上會規範個案可以約談的次數上限，「這樣犧牲的是個案權益，心理健康的維護是否受到完整照顧，即便到諮商中心可能也沒辦法完整維護，需要在制度面上更細節討論。」
胡延薇認為，如果年輕世代有需要更完整的心理照顧，國家就要思考如何去完善，不應該原地踏步，要突破思維。她呼籲，社會要進步需要年輕世代的發聲，針對心理健康一定要重視，唯有這一代年輕人更重視，才可以一代比一代更重視全人發展。