李心潔當年被張艾嘉發跡　恩師卻爆她甄選遲到一整天

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有了這些養分，才會有《自由》的李心潔，雖然離開歌壇多年，但李心潔始終沒有忘記對唱歌的熱情，也將生活靈感寄託於創作。這些年，孩子成為李心潔的李心潔生命重心，至今對生下雙胞胎兒子的過程歷歷在目，李心潔回憶，過去曾帶7個月大的小兒子去海邊，黃昏的陽光照映著母子倆，他們從眼中看到彼此，靜謐的時光讓李心潔感受到充滿感動的親子時刻，回來寫下一篇文章，後來又從中擷取文字成為歌曲。
李心潔現場透過電話連線，和好友于子育一起話當年，她們同時期進入滾石唱片當儲備歌手，彼此互相照顧，培養出革命情感，巧合的是，後來她們都從歌手斜槓發展成出色的演員，2人至今無話不聊，還合唱了歌曲〈小黃花〉。于子育打趣：「她每次來台灣，我都陪吃陪睡。」于子育故意推薦李心潔，除了經典的〈裙襬搖搖〉等代表作，不妨在演唱會上選唱〈孤味〉。李心潔愣了一下，馬上意會過來于子育在捉弄她，但李心潔認真解釋，在排歌單時，原本以為歌曲數量不夠，但最後發現根本多慮，所以真的沒有機會唱別人的歌。
恩師張艾嘉也驚喜從電話中現「聲」，她完全沒跟李心潔客氣，一開口就爆料「李心潔當年甄選遲到了一天才來」。李心潔憑藉著一雙大眼睛，讓張艾嘉留下深刻印象，明明不太會唱歌，還刻意學了〈愛的代價〉，2人就此結下深刻緣分，張艾嘉從不干預李心潔的決定，只會問她「為什麼這樣做」，幫助李心潔進一步釐清內心的聲音。有趣的是，張艾嘉好奇詢問：「我不曉得為什麼要選在我生日那天開演唱會？」李心潔當場瞪大雙眼，因為張艾嘉官方公開的生日是7月21日，但張艾嘉親自揭曉，身分證上是7月22日。李心潔哀號，在申請到場地檔期時她一度非常痛苦，因為今年表演場地爆滿，好巧不巧就卡到恩師生日。張艾嘉俏皮說：「那就算是送給我的生日禮物囉！」期待透過這樣的小小壓力，讓李心潔為歌迷帶來更難忘的演出。