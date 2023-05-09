台股早盤上漲約40點　資安、碳權概念股紅通通

美股8日漲多跌少，僅道瓊收黑， 台北股市今（9）日開高走高，早盤上漲約40點，最高漲至15742點，權值股台積電早盤揚升4元至508元，漲幅0.6%，其他重要電子股走勢分歧，今日盤面焦點有資安、碳權，以及充電樁概念股。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌55.69點，或0.17%，收33618.69點。標準普爾指數微漲1.87點，0.05%，收4138.12點。那斯達克指數上漲21.51點，或0.18%，收12256.92點。費城半導體指數揚升16.72點，或0.56%，收3024.41點。
台北股市今日開高走高，加權指數以15702點開出，早盤漲約40點，最高漲至15742點，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤揚升4元至508元，漲幅0.6%，晶圓二哥聯電、力積電於平盤遊走，世界先進小漲。其他重要電子股，如聯發科也在平盤附近，友達上漲2.3%，國巨、日月光相對弱勢，下跌0.4%至2%。華碩、台達電、旺宏上漲約0.1至2%以上，英業達走跌。
今日盤面焦點有資安概念股，邁達特、安碁資訊、偉康科技大漲2至5％以上；碳權概念股也紅通通，華紙、碩天、華城、永豐餘漲約1至4%；充電樁概念股表現不俗，建碁勁揚逾3%，鴻碩、康舒、飛宏小漲。