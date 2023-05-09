商研院攜ESG永續發展協會簽MOU　協助企業落實淨零碳排

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商研院指出，未來合作範圍與項目包括，提升中小企業淨零碳排的意識與能力建構、協助掌握永續商機、提升產業競爭力也增加韌性、內化ESG為核心、掌握永續商機、提升產業競爭力、ESG人才培育等相關議題的推動進行全方位合作。
商研院董事長許添財書面致詞提到，商研院是我國國家級的商業服務業發展智庫，ESG永續發展協會則致力於台灣ESG永續相關工作推動，此次雙方的結盟合作，盼能促進我國產業落實ESG永續轉型，進而達成台灣2050淨零碳排目標。
院長王建彬表示，商研院自去年宣示「服務業ESG解決方案」一條龍服務，北中南陸續開出ESG企業主班、ESG永續管理師實作班、ISO14067 主導查證員…等國際證照班，並陸續與成大等學校進行產學合作。此外，院內更建置「我愛地球日記」內部電子應用程式，共計減碳25.06公噸，去年下半年節電6%，以及增加綠色採購約230萬等措施。
ESG永續發展協會理事長張清芳則指出，台灣每人每年平均排放二氧化碳超過11公噸，是世界平均量2.5倍左右，因此2050年要達到淨零排放是非常艱鉅的任務，企業除了新材料、新製程、新工法的引進和改善外，碳權交易達到碳中和更應及早佈局，此次與商研院的合作，將共同協助培訓企業內部碳盤查及碳足跡稽核人員，為台灣2050年淨零排放的目標共同努力。