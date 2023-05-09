出席台灣資安大會　蔡英文：資安好、台灣產業才會更好

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蔡英文表示，「台灣資安大會」設立9年來，已經成為亞太地區最具指標的資安盛事，再次強調，「資安就是國安」，自己連續5年都來參加大會，就是代表政府對資安的重視。
蔡英文指出，過去幾年政府積極推動「資安即國安」戰略，並且進階到2.0，這當中有一些具體成果，像是完成《資通安全管理法》立法工作，成立「資通安全署」，今年2月「國家資通安全研究院」也已經成立，未來會加速培育資安研發人才，強化資通安全的防護力道。
蔡英文表示，今年的大會主軸是「Bring Security to」，不僅要「Bring Security to Taiwan」，更要「Bring Security to the World」，政府會以國家級的資安團隊來確保數位國土的安全，還要深化國際合作，建構國內外的資安聯防體系。
蔡英文指出，藉由這次大會，數位發展部也邀集台灣自主技術的資安業者，一起建立「台灣資安館」，從中可以看到，台灣產業對新興技術和國際趨勢的關注，以及對於防範威脅和攻擊的因應措施。
蔡英文強調，目標是「資安好，台灣產業才會更好」，面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化應變能力和管理機制。政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。要協助各行各業提升資安防護韌性，台灣的產業才能更加蓬勃發展。
蔡英文認為，資訊安全需要結合所有人的力量，政府會與產業、民間專家及社群攜手合作，建立台灣的資安國家隊，打造讓國際信賴的資安系統及產業鏈。
最後，蔡英文感謝與會先進對資安產業的投入和貢獻，大家都是政府重要的夥伴，一起努力為台灣資安的發展創造更多成果。