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歡慶母親節　中市府推米其林美食之旅

▲大雅的「沙卡」招牌的全酒燒酒雞，肉品蘸上店家特製的醬料，別有一番風味(圖／觀旅局提供2023.5.9)
▲大雅的「沙卡」招牌的全酒燒酒雞，肉品蘸上店家特製的醬料，別有一番風味(圖／觀旅局提供2023.5.9)

記者柳榮俊/台中報導

母親節即將來臨，台中市政府觀旅局力推跟著「米其林指南」每月公布「新入選」餐廳名單，按圖索驥規劃到台中，來趟美景美味兼得的親子美食之旅。觀旅局表示，推薦每月新出爐名單及周邊好玩景點，民眾大啖美食之餘，也可安排來趟親子小旅行，為親子互動增添新話題。

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觀旅局表示，台中為特色美食、創新小吃的發源地，是台灣第二座納入米其林評鑑的城市，母親節聚餐不妨參考米其林官方每月公布台中「新入選」餐廳名單，至今年4月為止，米其林官方公布台中5家新入選餐廳名單，分別位在西屯區的「FReNCHIE FReNCHIE」、清水區的「老士官擀麵」、大雅區的「沙卡」、西區的「滿堂」及東區的「地坊」。


觀旅局說，位在西屯區的「FReNCHIE FReNCHIE」是藏身在老字號旅館中的法式餐酒館，主廚依時令季節設計別出心裁的套餐供選擇，用餐後可再到國家歌劇院來場藝術文化之旅；位於海線清水的「老士官擀麵」，在粗寬帶勁現擀麵條上淋滿醬汁，令人食指大動，附近的知名景點高美濕地，是親子生態教育之旅的好去處；位在大雅的「沙卡」，招牌的全酒燒酒雞，肉品蘸上店家特製的醬料，別有一番風味，周邊的潭雅神綠園道，十分適合親子運動。


此外，西區美術園道商圈的「滿堂」，獨樹一格的創新菜，值得前往探索，一旁的國立台灣美術館，是知性之旅的好去處；落腳東區文創景點的「地坊」，提供精緻的無菜單料理，是約會及慶祝節日的首選餐廳之一，享受完舌尖的美味，可到附近的帝國糖廠台中營業所，來場歷史文化巡禮。

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