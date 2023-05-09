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母親節假日帶媽媽一起　眷村女神節市集、四四南村最美光雕秀

▲新北市三重區的「空軍三重一村」，是北部僅存的空軍防砲眷村聚落，母親節假日很適合帶媽媽去逛逛。（圖／時藝多媒體提供）
▲新北市三重區的「空軍三重一村」，是北部僅存的空軍防砲眷村聚落，母親節假日很適合帶媽媽去逛逛。（圖／時藝多媒體提供）

記者葉盛耀/綜合報導

轉眼間一年一度的母親節又將來臨，眷村聚落「空軍三重一村」於母親節假日兩天、即5/13(六)至5/14(日)的下午1點至6點，推出特別企劃「眷村女神節」，作為園區正式開幕前的暖身活動。兩天內，現場將有「愛手創市集」及餐車，活動還規劃辣媽醃果、女神剪紙、甬道探險展等。另外，信義區四四南村中央廣場，也將有全新主題的光雕秀。都是母親節假日與媽媽的散策好提案。

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位於新北市三重區的「空軍三重一村」，是北部僅存的空軍防砲眷村聚落，至今仍保有日治時期的防砲陣地與地下甬道遺跡，完整的眷舍群富有濃濃時代感，也是不少愛拍照行家的打卡秘境。16 號眷舍設有「眷村女力展」，透過老照片、廚房和日常物件陳列，以及圖文插畫的展示，復刻眷村年代中的女性樣貌。園區亦同步開放「村長的家」供遊客參觀，實際走進眷舍、穿過紅色木門，映入眼簾的鐵花窗和牆上花磚，讓人彷彿進入時光隧道。

主辦單位時藝多媒體表示，針對5/13、5/14兩日活動最大亮點，由人氣文創市集品牌「愛手創」力邀20多個攤位，針對母親節推出主題商品，像是咖灰杯 GABi DAY、胡姥姥素食料理、杦月初·米研所等，攤位下午3-4點還將有限時優惠；服務台更規畫趣味遊戲，獲勝者可領取餐車折價券，VegOut 耍廢髒熱狗餐車、叮噹脆皮雞蛋糕、巴波黑糖、任性一下等餐車共襄盛舉，折價券限量發放、送完為止。
 

▲「空軍三重一村」5/13~5/14的下午1點至6點，推出特別企劃「眷村女神節」，現場將有20多個攤商。（圖／時藝多媒體提供）
▲「空軍三重一村」5/13~5/14的下午1點至6點，推出特別企劃「眷村女神節」，現場將有20多個攤商。（圖／時藝多媒體提供）
市集攤位之外，亦邀請三重一村的原眷戶-錦春姐示範醃製情人果，讓民眾一邊了解眷村的醃漬及發酵食物、一邊聽錦春姐娓娓道來眷村往事。還有親子剪紙體驗由紙雕藝術家林文貞帶領大小朋友一起完成，5/14(日)亦開放甬道導覽場次，引領民眾探索過去存放彈藥及作為掩體的地下甬道。

入夜後也可選擇至信義區四四南村中央廣場，欣賞全台最美的光雕秀。《LIGHT UP南村有光》是全台獨一無二，展期長達三年，一直受到熱烈迴響的長期投影藝術展，作品風格包羅萬象。 

▲南村有光最新作品「空」由台灣知名影像藝術家「玖格設計」的陳宣名與黃瑞民所創作。（圖／南村有光策劃單位提供）
▲南村有光最新作品「空」由台灣知名影像藝術家「玖格設計」的陳宣名與黃瑞民所創作。（圖／南村有光策劃單位提供）
最新作品「空」則由台灣知名影像藝術家「玖格設計」的陳宣名與黃瑞民所創作，曾參與2022臺灣燈會主視覺動畫、第57屆電視金鐘獎頒獎典禮影像、總統府建築光雕展演建築投影、2022臺灣文博會-群島共振的影像創作與2023花蓮太平洋燈會主燈影像設計。擅長以視覺藝術、空間展示、文化資產發展 、藝術計劃為主體並嘗試多樣性跨界合作，以及探討在地性與創作的連結，致力發展影像與實體結合的多元可能性，更是玖格設計多年來在國內大型展演上累積的實力與經驗的結晶。此次光雕作品將於每晚7:00、7:30、8:00、8:30在信義區四四南村登場，搭配遠方101的夜景，是很獨特的唯美打卡景點。

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