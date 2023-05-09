「江南大叔」PSY要來台灣跳騎馬舞了？自嘲：我沒肌肉不瘦也不帥

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PSY表示，觀眾專注於自己在舞台上的表演，就是「享受自己」的證據，不管是狂熱於舞台上，或是對眼前的景象感到瘋狂，都是對此表演的尊敬與成功。PSY很慶幸自己20歲初頭就出道，「當我20幾歲的時候，大多數的聽眾也都是20歲，當我30歲時，大部分的聽眾也是20幾歲，我現在40幾歲了，還是受到20代出頭的聽眾陪伴與支持」，對於作品受到年輕人喜愛感到開心與幸運。
PSY自認並非型男，外型不瘦也沒有肌肉，但他還是活躍於韓國流行音樂業界，他想以自身為範例鼓勵年輕人，就算路上遇到困難，也要勇敢追夢。PSY表演時，總是全力投入其中，問及保持體力的祕訣，是否結束演出隔天必須請假睡一整天？PSY自豪耐性好，也認為心理比身體重要，雖然有人會要求他健身，但他坦言辦不到，表示上了舞台得到掌聲，他自然就變得更強，也有繼續下去的動力。
問及2022年最難忘的事？PSY表示2022年疫情逐漸趨緩，終於能舉辦與觀眾面對面的演出，但他也說準備一場演出，移動、時間、場地、軟硬體設備等，籌備起來相當不易，雖然現在台下歌迷終於不用再戴口罩，但PSY表示目前全球粉絲只知道他的《江南Style》、《That That》，他現在最想做的事，是先推出更好的音樂作品，再慢慢跟失聯3年的各地粉絲重新連結。
貴為國際名人的PSY，推出的紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》演唱會，吸引總計35萬名觀眾齊聚一堂，主打透沁涼噴水濕身秀，數小時不間斷勁歌熱舞，眾多觀眾能與「江南大叔」一同回味魔性「騎馬舞」的壯觀場面，詳細內容可至Disney+收看。
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