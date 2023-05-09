王思佳「揹香奈兒包」現身了！懶理假包風暴笑開懷　老公3字力挺

「江南大叔」PSY要來台灣跳騎馬舞了？自嘲：我沒肌肉不瘦也不帥

▲「江南大叔」PSY推出紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》。（圖／Disney+）
▲「江南大叔」PSY推出紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

以一首《江南Style》紅遍全球的「江南大叔」PSY，近日推出紀錄片PSY《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》，他為了宣傳作品在Disney+上線，今（9日）一早接受媒體訪問，他自嘲不帥又沒肌肉，很感謝歌迷不因外表而支持他，靠著大家的掌聲與鼓勵，才有現今的好成績；同時也提到去南韓以外的國家舉辦演出的可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲PSY以一首《江南Style》紅遍全球。（圖／Disney+）
▲PSY以一首《江南Style》紅遍全球。（圖／Disney+）
PSY於2001年23歲時出道，2012年以一首《江南Style》搭配騎馬舞的舞步紅遍全球，他因此登上美國Billboard Hot 100第二名，是首位躍上該排行榜的南韓藝人，而《江南Style》目前MV觀看次數已達47億；PSY跟天團BTS防彈少年團成員SUGA，也在2022年合作歌曲《That That》，因為2位都是國際紅人，以致《That That》MV現在點閱累積4.3億，人氣紅不讓。

PSY表示，觀眾專注於自己在舞台上的表演，就是「享受自己」的證據，不管是狂熱於舞台上，或是對眼前的景象感到瘋狂，都是對此表演的尊敬與成功。PSY很慶幸自己20歲初頭就出道，「當我20幾歲的時候，大多數的聽眾也都是20歲，當我30歲時，大部分的聽眾也是20幾歲，我現在40幾歲了，還是受到20代出頭的聽眾陪伴與支持」，對於作品受到年輕人喜愛感到開心與幸運。

PSY自認並非型男，外型不瘦也沒有肌肉，但他還是活躍於韓國流行音樂業界，他想以自身為範例鼓勵年輕人，就算路上遇到困難，也要勇敢追夢。PSY表演時，總是全力投入其中，問及保持體力的祕訣，是否結束演出隔天必須請假睡一整天？PSY自豪耐性好，也認為心理比身體重要，雖然有人會要求他健身，但他坦言辦不到，表示上了舞台得到掌聲，他自然就變得更強，也有繼續下去的動力。

問及2022年最難忘的事？PSY表示2022年疫情逐漸趨緩，終於能舉辦與觀眾面對面的演出，但他也說準備一場演出，移動、時間、場地、軟硬體設備等，籌備起來相當不易，雖然現在台下歌迷終於不用再戴口罩，但PSY表示目前全球粉絲只知道他的《江南Style》、《That That》，他現在最想做的事，是先推出更好的音樂作品，再慢慢跟失聯3年的各地粉絲重新連結。

貴為國際名人的PSY，推出的紀錄片《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》演唱會，吸引總計35萬名觀眾齊聚一堂，主打透沁涼噴水濕身秀，數小時不間斷勁歌熱舞，眾多觀眾能與「江南大叔」一同回味魔性「騎馬舞」的壯觀場面，詳細內容可至Disney+收看。

▲PSY只要時間、場地許可，不排斥來海外演出。（圖／Disney+）
▲PSY只要時間、場地許可，不排斥來海外演出。（圖／Disney+）
▲《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》已在Disney+上線。（圖／Disney+）
▲《PSY SUMMER SWAG 2022（2023）》已在Disney+上線。（圖／Disney+）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

《silent》川口春奈飛來台灣騎腳踏車！見記者為她吵架嚇到不敢動

李多海SE7EN婚禮「想辦法把BIGBANG合體」！消失的前SJ強仁也出現

南宮珉、李昇基老婆新劇爆「12人輪流性暴力」！2女配角痛苦輕生

許光漢平溪十指緊扣外國女神！女方21歲　是日本奧斯卡最美女配角

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀