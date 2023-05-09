台南3歲女童遭輾斃　綠委林俊憲：對不起、是我們不夠努力

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林俊憲說，自己身為交通委員會的立委，多年來不斷質詢交通部有關道路安全的議題，對這個問題研究越深，越是了解何謂台灣交通的「系統性悲劇」。無論是駕駛教育、法規甚或工程設計，是無數原因共同形成了這個「行人地獄」，就像一團線頭全纏在一起的毛球，每當想拉出其中一條，就會發現後面還有兩三條纏著，很多人的無力感也是來源於此。
林俊憲表示，舉例來說，自己上周才質詢交通部長有關人行道設置問題，人行道這個議題研究到後來，才發現根本不是交通部可以解決，因為實體人行道的事權屬於內政部營建署，交通部的法規只能主管綠色標線型人行道。
林俊憲說，更弔詭的是標線人行道在法規的定義上又不屬於人行道，而是標線的一種，因此無法按照實體人行道的法規去管理開罰。一條路被切割成這麼多權責單位，做得好才奇怪，他已經多次呼籲行政院應該負起跨部會協商的責任，統一全國人行道的事權，但法規與業務的移轉恐怕不是短時間能達成的。
回到這次的事故，林俊憲指出，以自己身為台南人時常經過這裡的觀察，推測肇事駕駛會沒有注意到行人的原因，恐怕是因為急著左轉，因為這沒有左轉專用時相，如果不趕快通過，就會被對向直行車撞上。這已經不是單純禮不禮讓行人的問題，而是逼駕駛在與斑馬線行人和對向車發生事故的風險中二擇一，最後很不幸的，是行人承擔了風險。
林俊憲表示，這起事故只怪駕駛顯然不足以解決問題，而是該問什麼樣的道路設計逼得駕駛人和行人們每天要上演無數次風險的抉擇，台南雖然路幅小，但劃設偏心左轉道、設置專用時相、車道線設定為奇數等等的作法仍然可行，而不是現行這種左轉兼直行最危險的畫法。他已多次要求交通部把這些道路線型改良措施明文列入《標線號誌設置規則》，但交通部總是以「交給地方因地制宜」推託，「這就是所謂因地制宜的後果，交通部看到了嗎？」
林俊憲指出，縱使交通安全系統性問題錯綜複雜，但改善得先從一條毛線抓起，針對左轉道設置的問題，他已經和議員林依婷合作爭取營建署經費，先從改善台南幾個有分隔島需要重建的重要路口開始，而沒有分隔島的道路，則建議市府參考國外的作法設置偏心車道，並要求交通部儘速把相關線型曲率規範定出來，全國推行。
最後林俊憲說，對於該對母女他充滿遺憾和歉疚，遺憾的是一條小生命來不及長大，就被自己國家的管理失能奪走生命，歉疚的是知道這起事件的潛在成因和解方，一直在監督推動，卻來不及等到改變的那一天，不再讓悲劇草草結束，而是成為前進的動力，「對不起，是我們不夠努力。」