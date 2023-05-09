築間集團再添新品牌 NAKAMA和洋料理搶攻母親節商機
搶攻母親節商機，築間餐飲集團繼3月推出「絵馬別邸」新品牌後，打鐵趁熱，5月再推全新和洋料理品牌「NAKAMA」，攜手台日澳三大金牌主廚掌理，提供８款套餐，每款各有9道料理，結合日本傳統料理與西式烹調技法，迸發讓人驚艷的味蕾體驗，歡慶開幕於13日起至月底，憑電子「夥伴召集令」可享88折優惠。
記者金武鳯/台中報導
NAKAMA和洋料理由台日澳三大金牌主廚聯手掌廚，其中，李明遠是新加坡國際廚師挑戰賽金牌得主，已有超過27年廚師經驗；武俊傑曾在日本國際藝術料理大賽勇奪金牌大賞，還有曾任職世界前50大的雪梨餐廳Restaurant Quay的Allen Lin，這三人歷時近三年研發籌備，針對料理方式不斷嚐試及調整，NAKAMA新品牌終於誕生，將於13日正式開幕，要提供客人原創性的用餐體驗。
NAKAMA提供8款套餐，主打雙主餐，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的「日本和牛紐約客」，取自於前腰脊部，油脂含量介於肋眼與菲力之間，油花分布如大理石紋均勻分布，肉質比較緊實，軟嫩中略帶嚼勁，加上日本和牛肉質軟嫩，入口後肥而不膩，很能滿足和牛饕客味蕾。主餐除了日本和牛紐約客之外，還有紅玉雞、黑豚梅芯、稻燻豚六兩、嫩肩牛排、虎斑花枝佐海虎蝦、伊比利老饕、菲力牛肉、Prime牛小排供選擇。雙主餐的海鮮部分，則有海鱸魚、虎斑花枝、虎蝦、播磨生蠔、冰島扁鱈及三文鮭魚供選擇。
築間餐飲集團董事長林楷傑表示，「NAKAMA」為今年的第二個全新品牌，今年預估將再開出3~4個全新品牌，鍋物品牌將推出麻辣火鍋、燒肉品牌預計推出個人韓式燒肉及鎖定中高價位的韓式高檔燒肉。2023年集團旗下品牌全台門店總數預計達200家，同時為了因應集團展店計畫預計，將於5月20、21日以及27日，分別在台北、台中及高雄各舉辦一場大型徵才活動，相關職缺有外場服務人員、儲備幹部、店長及海外職缺等，預計將招募1200名，外場服務員平均薪資4萬元、店主管上看5.2萬元。