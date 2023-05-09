李瑜美在台灣首曝光《大力女姜南順》超短髮！視覺擊敗親戚朴寶英
韓星李瑜美2021年、2022年因出演《魷魚遊戲》編號240的智英、《殭屍校園》自私女學生的娜延走紅，她今（9日）來台加精品Miu Miu新品發表活動，邵雨薇、姚愛寗、袁子芸、項婕如、蔡凡熙、Karencici等人共襄盛舉。記者會上，李瑜美許願吃遍台灣美食，也趁勢宣傳朴寶英主演的《大力女子都奉順》續作《大力女子姜南順》將開播，希望大家多多支持。
記者陳雅蘭/台北報導
李瑜美近年因為戲劇作品使得聲名大噪，也因此成了美妝、精品代言新寵兒，她透露第一次接到畫報拍攝工作，才有機會接觸到Miu Miu品牌，李瑜美認為自己的自由隨性、甜美形象跟品牌很搭，也分享最愛的單品是髮飾，特別是亮片款式愛不釋手。
李瑜美此趟是第一次來台，她已做足功課，表示知道台灣夜市非常出名，若有機會的話要吃遍所有美食。聊到未來工作計畫，李瑜美透露主演的《大力女子姜南順》確定會在Netflix播出，「我是演力氣很大的女生，如果播出後，希望大家能收看我的劇」，她也透露現在任何角色都願意嘗試，特別是殺手，有機會的話想飾演看看。
李瑜美主演的《大力女子姜南順》，是2017年熱門劇《大力女子都奉順》的續作，李瑜美在《大力女子姜南順》中，飾演《大力女子都奉順》女主角都奉順（朴寶英 飾）的遠房親戚，2人天生擁有強大力氣，「女主力氣比男生大」正是該劇的最大看點；而「姜南順」也跟「都奉順」一樣，留有招牌短髮；今「姜南順」的髮型更是首度在台灣媒體前曝光，髮上還特別燙印Miu Miu字眼，整體模樣十分可愛。