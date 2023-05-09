北港媽祖遶境爆2派人馬大亂鬥！嘉警火速介入制止 20人狼狽送辦
北港朝天宮媽祖遶境，昨日下午在嘉義縣新港鄉水仙宮休息時，兩派信眾人馬在敬酒時發生口角，進而衍生為肢體衝突，執勤員警見狀趕緊上前制止，並隔離雙方，隨後陸續查緝周姓等6名犯嫌到案，今（9）日又再約談14人到案，對20名犯嫌進行偵訊，全案後續將依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署偵辦 。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當時兩派人馬，其中一方信眾想認識對方信眾，但卻於敬酒時發生口角，進而互丟椅子、拉扯及徒手揮拳，場面一度相當火爆，所幸執勤員警趕緊介入，並由嘉義縣警局民雄分局出動快打警力到場，陸續查緝周姓等6名犯嫌到案後，又再向嘉義地檢署報請檢察官指揮偵辦，以及根據現場蒐證影像過濾，掌握另外14名涉案犯嫌身分，今日上午持分局通知書通知陳姓等14名犯嫌到案。
民雄分局表示，截至目前為止共查緝20名嫌犯到案偵辦、訊問，全案訊後將依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署偵辦 。民雄分局表示，轄區近期已兩度在廟會期間發生群眾衝突事件，警方重申絕對不容許暴力分子危害社會治安及秩序，針對這類案件，警方絕對會強力執法，採強勢打擊以壓制犯罪氣燄，並持續溯源查緝，依法究辦到底。