TEEN TOP隊長直播哈菸！嗆「我不想回歸」 經紀公司擦屁股回應了
南韓男團TEEN TOP 2010年7月成軍，現任成員有C.A.P、天地、Niel、Ricky、創造5人，出道至今擁有多首暢銷單曲，近年鮮少有公開活動，怎料，官方才預告7月中旬回歸，籌備相隔3年的新專輯，隊長C.A.P 8日竟在直播中吸菸、嗆粉絲，甚至脫口「我沒有要回歸」，對此，經紀公司做出回應。
記者楊穎軒／綜合報導
直播中，C.A.P大口吸菸，不滿被粉絲糾正，直接回罵「那些平常連我節目都沒看過的孩子們，聽到（TEEN TOP）要回歸，突然跟我說『這樣是不是不行』（指抽菸行為），說實話我不喜歡這樣」，還撂話：「對大家來說這可能是晴天霹靂般的消息，我考慮沒有要回歸了！我早就不想當隊長了！反正合約7月就到期了！」態度相當狂妄，引來粉絲撻伐。
針對C.A.P脫序言行，所屬的經紀公司TOP Media第一時間表示TEEN TOP回歸計畫不變，昨（9日）發表正式聲明，首先為C.A.P的不當言行道歉，C.A.P對自己的行為非常懊悔，正在反省中，公司對自家藝人管理有不足之處，未來會防止類似強況再度發生。
TOP Media接著強調：「關於續約，我們協議在TEEN TOP活動結束後再行討論。因此往後會在對外發布進一步的說明，為了等待著回歸的粉絲，我們將盡最大的努力，用好的音樂和舞台回報大家。」