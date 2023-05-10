美於太平洋地區強化抗中　正式開設駐東加大使館

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聲明提到：「這次設立大使館象徵彼此關係的補強，並強化我們對雙邊關係、東加人民和我們在印度太平洋地區夥伴關係的承諾。」
米勒表示，在東加開設大使館，將讓美國政府在當地部署更多外交人力和資源，包括可能派任一名常駐東加大使。美國和東加從1972年開始就一直維持外交關係。
負責東亞事務的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）上週說，美國在缺席30年後，今年重新在索羅門群島開設大使館，並持續和萬那杜、吉里巴斯就開設研議中的新大使館接觸。
儘管美國做了這些外交努力，索羅門群島3月仍宣布與中國國營企業簽訂價值數百萬美元的合約，以升級荷尼阿拉（Honiara）的國際港口。
自索羅門群島去年和中國達成安全協議以來，美國和澳洲、紐西蘭等盟國就一直擔心中國有意在這個地區建立海軍基地。
美國也試圖與馬紹爾群島、帛琉、密克羅尼西亞聯邦續簽協議。根據協議，美國維持對這些島國的防禦責任，也獲得進入這一大片太平洋地區的專屬權利。
白宮稍早表示，總統拜登本月參加日本主辦的七大工業國集團（G7）峰會後，將前往巴布亞紐幾內亞，成為首位在任期內到訪當地的美國總統，強調美國政府在太平洋地區與中國抗衡所投入的心力。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120510