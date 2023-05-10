名家論壇》吳崑玉／戰爭不是好東西　和平沒有便宜貨

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賴香伶的故事並非個案，也非特例。2012年總統選完，朋友拉我參加一個大陸旅行團去散心。結果我的台胞證一直被丟出來，誰也不知道怎麼回事？接著，某大陸駐台記者結婚，我想走小三通進廈門，結果當場被丟出來。廈門海關說已連繫國台辦，政黨局那邊已在緊急協調，但已趕不上三點的動車，只得自己搭船返回。回來火大發了篇臉書抱怨文，第二天一大早便被前本黨高層勒令撤文，從此就黑上加黑成了正格的黑名單。據說，某次前本黨向對岸台辦提交某交流會參加人員名單，對岸台辦長官看一眼就揣到口袋裡，前本黨人員滿頭問號:「您都不看一下這名單好不好？」對方回:「沒有吳XX的就是好名單。」駐大陸記者回來時也告知，國台辦的人講到我去香港給民主黨派上總統連署選舉課，便罵：「台獨與港獨合流。」
後來幾經百般波折，才搞清楚是怎麼回事。2012年時，因擔任前本黨發言人，被某位國民黨極大咖人物，透過對岸的政治局常委，將我及黃珊珊、劉文雄全列為黑名單。黃、劉一開始不敢置信，33還問對岸熟識的台辦長官:「我是不是也被列為黑名單？」對方委婉的回答:「放心，妳要來，前一天給我打個電話，我親自去接你走特別通道進來。」老劉也一樣，靠朋友疏通，確定自己只是列入「特殊人物名單」，進去前要先和台辦打電話，讓他們得以掌握台灣政治人物在大陸的行程。話還說得很好聽:「那是因為怕怠慢了你們。」
我的脾氣比較怪，既然你們不歡迎我，那我就甭去了。以往對岸有人來台灣，咱們都悉心接待，現在既然視我為毒蛇猛獸，那也就少來往，別給人家找麻煩，否則回去還得寫報告。以前兄弟長兄弟短的大陸記者，不小心吃飯撞著了，也都斜眼看我，能避則避。2014年隨宋習會團去對岸，國台辦的長官私下解釋這是場誤會，「以後要來，先給我打個電話就行了。」那可不可以解除列管呢？不行，通通拿去做雞精。他們解釋，他們的管制名單是個大水庫，丟進去就沒有人撈得出來，況且我的名字還是常委批的，沒人敢上報解除列管。所以，日後有無數人來找我說項，說他跟對岸關係如何如何良好，可以幫我解除列管。我都笑笑說:「好喔！那麻煩你去試試！」至今無一成功。所以，賴委員只能認命，民眾黨也不必掙扎了，以後要去對岸交流，先跟台辦打電話就是了。
許多人都對兩岸交流抱持著太多不切實際的幻想，總以為自己私人關係多好？認識那個高層？或幫對岸講幾句好話，就能獲得對岸的青睞與關愛。那是一種自台灣威權時代留下來的政治經驗與習慣，根本沒搞清楚對岸的運作機制，共產黨與國民黨是兩種不同的生物。對岸根本沒把台灣的政治人物當作朋友，而是當作工具，是用「反獨促統」的政治目標，來界定這個工具的價值的。曾任國台辦副主任的孫亞夫，便曾在一次餐會上直接嗆宋主席:「你告訴我，你親民黨到底有什麼價值？有多少實力？為什麼我們要放棄國民黨跟你們打交道？」奶奶滴，好歹親民黨還一直被視為統派咧！是有這樣在做外交和統戰工作的嗎？
在對岸眼中，兩岸關係就是國共內戰的延續，如此才能排除其他國家與島內反共勢力的干擾。因此他們打交道的唯一對象就是國民黨，而且唯有國民黨執政，他們才能繼續和平統一大業。其他統派，或想跟對岸打交道的政黨與政治人物，都只是「促統」的工具，其地位跟那個掃射鐵門的17歲槍手差不多，給你點錢，出事有安家費，但沒有要扶你上位。到了重要選舉關口，對岸還是會用盡一切手段，每天照三餐給你打電話，要你表態支持國民黨候選人，甚至施壓勸退。藍營的政治人物多半接過類似電話，但因怕得罪對岸，多半隱忍不發，私下卻氣得冒煙。
所以，柯P八年來一直向對岸示好，有用嗎？恐怕是沒用的，最後對岸為了團結藍營打敗民進黨，還是會施壓要柯P退選的。那郭董、侯爺被徵召後就能一路高歌猛進嗎？恐怕也難，對岸還是會要求國民黨候選人表態支持一中的。就算當選了，便能保障台海和平嗎？別鬧了，對岸的「和平」後面永遠是黏著「統一」的，沒有統一就沒有和平。私人關係有用嗎？弄兩個錢來裝口袋有用，但共產黨永遠是政治任務掛帥，如果人情關係、溫情主義妨礙到政治任務推進，是要被批鬥的。
網上另個故事可以當作今天的總結。某富商牽了個美女去買名牌包，45萬6千元，二話不說就開了張支票。店員滿臉疑惑，富商便說:「我知道妳在擔心支票是空頭支票，沒關係，今天週六銀行沒開門，妳週一再去兌現支票，拿到錢再把貨送去她家。」週一店員果然兌到了空頭支票，便打電話去質問富商。富商說:「小姐，你吵個什麼勁啊？貨還在妳手上，妳有什麼損失嗎？況且週末晚上我已經把那個女的搞定了，那張支票妳就留著作紀念吧！」
看看對岸怎麼對待台灣的政治人物？有對等？有尊嚴？有把你當個正常人？有把你當個政治人物嗎？連最基本的尊重都沒有，你還期待他統一後能如何善待你？現在總統候選人們開的和平支票，無非是想搞定那個總統大位，到時不兌現，你又能奈他何？台灣不小心當了傻店員就算了，千萬別當那個笨女人，為了一個還放在店裡的名牌包，週末夜就先失了身。
戰爭不是個好東西，但幾千年歷史驗證，沒有自身武力保證的和平，不會是長久的和平。政治外交永遠是騙術大全的表演場地，和平保證比武力保證更缺乏可信度。瑞士之所以能夠保持永久中立，不只是靠各方大國保證，其自身武力值也極為飽滿。以往瑞士長矛兵是各國國王爭相聘用的禁衛軍，至今梵諦岡的教皇衛隊還是瑞士人。而且瑞士至今家家擁槍，七、八歲的小孩都可以上場參加射擊大賽，老爸老媽就坐在後面喝啤酒。正因本身武力值高又有天然地形優勢，納粹德國、奧匈帝國、意大利、法國，都覺得打瑞士會得不償失，所以才聯合保證其中立。放下武器，便是任人宰割，下去領包「中立蔥油餅乾」。
明眼人都知道，對岸就是胖虎，你以為低聲下氣給他10塊錢就能擺平他？不獨就可以換來不武？那你根本就不瞭解胖虎。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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