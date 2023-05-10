用電年年攀高！用電約成長700萬瓩　台電：新增燃氣機組綽綽有餘

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其次，「台灣有一個最大的電池，就是日月潭」，曾文生表示，只要選在用電尖峰發電，在離峰時段充電，對電力調度就有很大幫助；更何況現在還利用上午有太陽光電的時段來抽水，等於是把白天的光電給存起來，晚上才用它，這樣的重複循環使用，1滴水可以發N次電。
另有從需求面改變的調度工具，例如時間電價，預估今年減少夜尖鋒的用電量將繼續擴大。
中長期布建方面，則要增加燃氣機組群，「因為它是綠電最好的搭檔」。曾文生解釋，面對綠電波動的特性，需選擇能快速起停的機組和它搭配，在所有的傳統機組當中，水力機組反應最快，其次是燃氣機組，且燃氣機組占地小、興建速度快，跟得上用電快速成長的需求。
曾文生強調，燃氣用的是複循環機組，現在用天然氣當燃料，未來可以混燒、甚至專燒，例如氫無碳燃料，「所以我們現在興建燃氣機組，事實上也是同時在為淨零作好準備」。台電公司從南到北，在6個電廠裡面，都有新增燃氣機組的計畫，這些計畫都已啟動。
至於新增電源可否應付未來用電成長，曾文生指出，依據台電規劃，到2030年，新增的燃氣機組，扣除掉除役的機組，還會再多增加910萬瓩的發電量；估算到2030年，用電大約成長700萬瓩，「所以光是燃氣機組淨增加的發電量，就已經可以cover掉用電成長的幅度，這還不包括綠電的成長」。
曾文生表示，用電量成長約700萬瓩，換算下來，每年平均成長約100萬瓩，如果和過去10年相比，過去每年平均約增加75萬瓩，100萬瓩足足多了3成。
此外，台電在去年提出10年新台幣5000億元的電網投資計畫，曾文生表示，目的是讓電網從集中走向分散，加速汰換老舊的零件設備，並將變電所屋內化，提升安全性等，或是結合當地的需求，設計成多功能的建築，「我們希望電網建設，不會再被人民認為是鄰避設施」。
面對淨零趨勢，曾文生直言，「如果我們一直從現況想未來，會擔憂、會害怕缺電，但是如果我們從目標想回來，就會知道現在該做什麼事情」，善用綠電、妥適配置供電、強化電網韌性，台電正加速進行中，因為穩定供電是台電的責任。（編輯：郭無患）1120510